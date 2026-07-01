IMSS fortalece atención ante emergencias con su Centro Virtual de Operaciones, único en el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CEVOED), una instalación considerada única en México, desde donde especialistas monitorean las 24 horas del día cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población o afectar el funcionamiento de hospitales y clínicas del instituto.

Este centro reúne a médicos, enfermeras, ingenieros de datos y personal especializado en gestión integral de riesgos, quienes trabajan de manera coordinada para detectar amenazas, tomar decisiones rápidas y coordinar la respuesta médica en todo el país.

Durante un recorrido por las instalaciones, autoridades del IMSS explicaron que el CEVOED opera mediante diversas plataformas tecnológicas que permiten vigilar en tiempo real fenómenos naturales, emergencias sanitarias y cualquier evento que pudiera afectar la atención médica.

A través de pantallas, el personal monitorea información proveniente de fuentes oficiales sobre sismos, huracanes, lluvias intensas, actividad volcánica, temperaturas extremas y otros fenómenos hidrometeorológicos. También siguen de cerca reportes de medios de comunicación y redes sociales para detectar cualquier situación de riesgo.

El monitoreo no se limita únicamente a los fenómenos naturales. El personal también revisa la ocupación hospitalaria en las unidades médicas del IMSS, la disponibilidad de camas, medicamentos, equipos médicos, ambulancias y personal de respuesta inmediata.

Con esta información pueden identificar hospitales que comienzan a presentar alta demanda y realizar una redistribución de pacientes para evitar la saturación de los servicios médicos.

Las autoridades señalaron que este trabajo permite disminuir la presión operativa de hospitales antes de que ocurra una emergencia mayor, garantizando así una mejor capacidad de respuesta.

IMSS fortalece atención ante emergencias con su Centro Virtual de Operaciones, único en el país

Uno de los aspectos más importantes del Centro Virtual es la georreferenciación de todas las unidades médicas del IMSS.

Gracias a esta herramienta pueden ubicar hospitales cercanos a cualquier evento y coordinar rápidamente los recursos disponibles.

Como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el CEVOED cuenta con un sistema especial que identifica todas las unidades médicas localizadas alrededor de los estadios sede en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Las autoridades explicaron que, aunque el Mundial representa un reto importante, la instrucción fue mantener vigilancia en todo el territorio nacional y no únicamente en las ciudades mundialistas.

Esto permite que cualquier estado pueda apoyar en caso de registrarse un evento con múltiples personas lesionadas.

Si ocurriera una emergencia masiva durante algún partido o concentración de aficionados, el Centro Virtual puede activar de inmediato protocolos para preparar hospitales cercanos y, si es necesario, solicitar apoyo de otras entidades federativas.

El sistema también recibe reportes directamente desde hospitales y clínicas del IMSS.

Las unidades notifican situaciones como inundaciones, incendios, aglomeraciones, fallas en servicios, riesgos estructurales o cualquier incidente que pueda afectar su operación.

Toda esta información es clasificada mediante un semáforo de riesgo que permite priorizar la atención y tomar decisiones en cuestión de minutos.

Las autoridades señalaron que el tiempo de respuesta es fundamental y que muchas decisiones deben tomarse en un lapso máximo de entre cinco y quince minutos.

El CEVOED también mantiene vigilancia epidemiológica permanente. Actualmente monitorea enfermedades como COVID-19, dengue y otros padecimientos que puedan representar un riesgo para la salud pública.

IMSS fortalece atención ante emergencias con su Centro Virtual de Operaciones, único en el país

Además, elabora censos de pacientes durante contingencias y coordina estrategias para garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Otra de las funciones más importantes del centro es la regulación de pacientes. Desde estas instalaciones se coordinan traslados terrestres y aéreos de personas con enfermedades graves o que requieren atención especializada.

Entre ellos se encuentran pacientes con infartos, enfermedades cerebrovasculares, embarazos de alto riesgo y otros casos críticos.

Cuando es necesario, el IMSS puede autorizar el traslado de pacientes en ambulancias aéreas equipadas con tecnología especializada para moverlos desde cualquier estado del país hacia hospitales con mayor capacidad de atención.

El coordinador del Centro Virtual explicó que, además del trabajo desde las instalaciones, existe un grupo de respuesta institucional inmediata.

Cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta local, brigadas especializadas salen directamente hacia la zona afectada para apoyar en la coordinación médica y en la atención de los pacientes.

Mientras tanto, el personal que permanece en el centro coordina la preparación de hospitales cercanos para recibir a los lesionados.

Como parte de estas acciones, el IMSS también capacita constantemente a sus hospitales para ampliar temporalmente su capacidad de atención durante emergencias.

Esto incluye identificar espacios que puedan habilitarse para recibir más pacientes cuando la demanda supera la capacidad habitual.

El Centro Virtual nació en 2009 durante la pandemia de influenza AH1N1. Posteriormente fortaleció significativamente sus capacidades durante la emergencia sanitaria por COVID-19, experiencia que permitió perfeccionar sus sistemas de monitoreo, comunicación y coordinación nacional.

En los últimos años también ha participado en la atención de desastres ocasionados por huracanes como Otis, Raymond y Priscila, además de accidentes de gran magnitud registrados en distintas regiones del país.

Uno de los casos recientes ocurrió durante un Fan Fest relacionado con el Mundial, realizado en Los Cabos, donde un conductor atropelló a varias personas.

IMSS fortalece atención ante emergencias con su Centro Virtual de Operaciones, único en el país

El Centro Virtual coordinó la atención médica de los lesionados, además del traslado aéreo de un paciente hacia el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades destacaron que todas estas acciones buscan evitar el colapso de los servicios médicos y garantizar atención oportuna para los pacientes.

El equipo que integra el CEVOED está conformado por 36 especialistas de diferentes disciplinas, quienes reciben capacitación permanente mediante cursos nacionales e internacionales.

El centro cuenta además con el reconocimiento como Centro Colaborador para Hospitales Resilientes otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una distinción que lo convierte en el único con esta designación a nivel mundial.

Los especialistas participan continuamente en seminarios, capacitaciones y reuniones internacionales para fortalecer sus conocimientos en gestión de riesgos, desastres y atención de emergencias.

Finalmente, autoridades del IMSS señalaron que, aunque la mayoría de la población desconoce la existencia de este centro, su labor es permanente y busca proteger tanto a los derechohabientes como al personal médico.

Indicaron que mientras millones de personas disfrutan eventos masivos, festividades o competencias deportivas, el personal del CEVOED permanece vigilando cualquier situación que pudiera poner en riesgo la salud de la población o afectar la operación del sistema de salud.

Con tecnología, monitoreo permanente y personal altamente especializado, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres del IMSS se ha convertido en una herramienta clave para responder de manera rápida y organizada ante cualquier contingencia que se presente en el país, fortaleciendo la capacidad del Instituto para proteger vidas y garantizar la continuidad de los servicios médicos.