Brugada ordena investigar actuación policial tras incidente con personas buscadoras en Tlalpan

Gobierno de CDMX reforzará operativo para festejos del Mundial tras tragedia en el Ángel

La jefa de Gobierno, Clara Brugada aseguró que durante su administración no se ordenará reprimir manifestaciones o expresiones públicas y anunció una investigación sobre la actuación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la movilización de colectivos de personas buscadoras ocurrida el martes en Calzada de Tlalpan.

La mandataria capitalina afirmó que su administración no tolerará abusos de autoridad, particularmente en movilizaciones relacionadas con causas legítimas y pacíficas.

Clara Brugada señaló que, en el caso de la protesta de personas buscadoras, existía un acuerdo previo para permitir el paso del contingente por Calzada de Tlalpan hasta el punto que las manifestantes habían solicitado.

Tras los hechos reportados, en los que un grupo de policías presuntamente agredió a integrantes de la movilización, instruyó realizar una investigación para deslindar responsabilidades y, en caso de comprobarse irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes.

La titular del Ejecutivo local indicó que su gobierno busca conciliar el derecho a la libre manifestación con el desarrollo de actividades masivas en la ciudad, como las relacionadas con el Mundial de Futbol, mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que, tras los incidentes registrados, la dependencia estableció diálogo con las personas manifestantes y, antes de las 13:00 horas, realizó cortes a la circulación sobre Calzada de Tlalpan y replegó a los agrupamientos policiales para permitir el avance del contingente por los carriles centrales durante poco más de tres horas.

El funcionario añadió que las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades por parte de los elementos policiacos.

Asimismo, expresó el rechazo de la dependencia a cualquier acto que vulnere los derechos de las personas, especialmente de quienes participan en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

También adelantó que, en los próximos días, en el marco del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, se establecerán mesas de diálogo con los integrantes del contingente involucrado y con otros colectivos que deseen participar, con el propósito de reiterar el respaldo institucional a su labor.Además, anunció que la Secretaría fortalecerá los programas de capacitación en materia de derechos humanos para el personal operativo y realizará ajustes en sus protocolos de actuación para garantizar el ejercicio del derecho a la libre manifestación y a la expresión pública.

Agregó que la corporación buscará reforzar las labores de inteligencia e investigación para contribuir a la búsqueda y localización de personas desaparecidas.