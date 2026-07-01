Licencia de Conducir razones por las que te la pueden cancelar permanentemente (Secretaría de Movilidad CDMX)

Con los refuerzos recientes de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la aplicación del Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX), miles de conductores se han cuestionado por la posible cancelación de la licencia de conducir.

La implementación de estos mecanismos puede generar la suspensión temporal o anulación definitiva de este documento, con la finalidad de fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes en la CDMX.

¿Con la acumulación de infracciones se puede suspender la licencia de conducir?

La Ley establece en su artículo 68 que las licencias pueden quedar inhabilitadas por un plazo de seis meses a tres años, dependiendo de los motivos de la infracción.

La acumulación de tres faltas en el transcurso de un año

en el transcurso de un año Causar daños a terceros o a sus bienes sin realizar la reparación de daños

o a sus bienes sin realizar la reparación de daños Primera sanción por conducir bajo efectos del alcohol

Reincidencia en puntos de control después de un año

Estas sanciones buscan evitar la reincidencia de las conductas que son un riesgo a la prevención de accidentes de tráfico.

¿Qué infracciones pueden causar la revocación definitiva de la licencia?

La Ley de Movilidad de la CDMX, establece en su artículo 67 los motivos para la anulación definitiva donde el titular del documento perderá los derechos para volver a obtenerla. Entre las infracciones que pueden anular este documento son:

Acumular dos suspensiones previas

previas Causar daños a la infraestructura de la ciudad

Provocar delitos o negligencia que ponga en peligro la vida o seguridad de terceros

que ponga en peligro la vida o seguridad de terceros Conducir bajo la influencia de alcohol o sustancias tóxicas

Presentar documentación falsa

También podrá ser suspendida cuando el automovilista cometa un accidente grave que provoque el fallecimiento de terceros.

Los conductores también podrán perder su licencia si sobrepasa la acumulación de puntos

Asimismo, las licencias permanentes no quedan exentas de la revocación, la cual se puede llevar a cabo al cometer diversas faltas graves o acumular sanciones que deriven a la suspensión.

Cabe resaltar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es quien administra el sistema de puntos de tu plástico en la CDMX, por lo cual este método es independiente al pago de multas.