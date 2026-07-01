Nazario Gutiérrez Martínez realizó el Sexto Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Texcoco

Sexto Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Texcoco

Durante la Sexta Sesión de Cabildo Abierto, realizada en la Casa de Cultura Tezoncalli de la comunidad de Villa San Luis Huexotla, Texcoco, vecinos expusieron asuntos de ecología, cultura y regularización de la tenencia de la tierra. Frente a estas propuestas los integrantes del cabildo se comprometieron a analizarlas en comisiones edilicias para su atención.

La sesión fue presidida por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, y moderada por el secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Valtierra Guzmán.

La ciudadana Mirian González Escobar expuso la urgencia de realizar una limpieza integral de los ríos y cauces de Texcoco, entre ellos el Río Chapingo, para retirar desechos, pues señala que en algunos tramos se ha convertido en un sitio de disposición final. Además, solicitó evitar que las aguas residuales contaminen el afluente que proviene de manantiales y escurrimientos de la zona montañosa.

Ante ello, los integrantes del cabildo coincidieron en establecer estrategias de saneamiento para los afluentes de Texcoco, priorizando el cuidado del medio ambiente y la salud pública. El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, pidió implementar leyes y reglamentos que sancionen a quienes contaminen los espacios naturales. El pleno aprobó por unanimidad que la comisión de medio ambiente, presidida por el regidor Francisco Alberto Almazán Paz, analice la iniciativa de saneamiento del Río Chapingo.

El ciudadano Octavio Altamirano Contreras presentó el proyecto del “Corredor Turístico y Cultural Vereda de Coatlinchán”, enfocado en rehabilitar los accesos a las zonas arqueológicas de la región. El proyecto busca rescatar una vereda histórica registrada en mapas antiguos que conectaba Coatlinchán con el municipio de Tepetlaoxtoc. El presidente municipal pidió a la Dirección de Obras Públicas y a la comisión correspondiente realizar una visita de campo para establecer un proyecto técnico.

Ana Belén Vargas Cruces solicitó la regularización del sector cuatro de La Nopalera y La Barranquilla. Explicó que se trata de un asentamiento fuera del polígono urbano que cuenta con 11 vialidades reconocidas, habitado por más de 150 familias en un área de 43 hectáreas, por lo que solicitó certeza jurídica para la obtención de títulos de propiedad. El presidente municipal pidió turnar el tema a la comisión correspondiente y realizar un recorrido por la zona para evaluar el uso de suelo junto con las instancias pertinentes, incluido el INAH.

Finalmente, el presidente municipal pidió a los participantes mantenerse atentos al llamado de la Secretaría del Ayuntamiento para el análisis de sus planteamientos en comisiones.