Azucena Cisneros inaugura 17 calles pavimentadas en colonia Villas del Sol, Ecatepec

Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec comenzó el mes de julio entregando obras que fortalecen la infraestructura y la seguridad de sus habitantes. Este miércoles se realizo la entrega simbólica de 17 calles en la colonia Villas del Sol, tras haberles realizado trabajos de pavimentación y mejoramiento urbano.

Al respecto, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss compartió mediante redes sociales un mensaje que muestra su compromiso con este tipo de obras que benefician a la comunidad.

“Antes el abandono dejó calles deterioradas y un enorme rezago. Hoy, mano a mano con la gente, seguimos transformando Ecatepec con obras que mejoran la vida de nuestras comunidades” escribió la mandataria en redes.

Los trabajos realizados a estas calles son una respuesta a las solicitudes de los pobladores que las transitan y un ejemplo del trabajo que realizan todos los días por la dignidad y la seguridad de todas y todos.

“Con la inauguración de 17 calles más en la colonia Villas del Sol, avanzamos a marchas forzadas para recuperar lo que durante años no se atendió” declaró.

Finalmente, Cisneros Coss reafirmo su compromiso para seguir llevando proyectos que mejoren la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables de Ecatepec.

“Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero no vamos a detenernos. Con trabajo, honestidad y cercanía con las y los vecinos, seguiremos llevando calles dignas, mejores servicios y bienestar a cada rincón del municipio” finalizó.