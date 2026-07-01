Lluvias dejan más de 15.6 millones de m³ de agua en la capital

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que las lluvias registradas en la Ciudad de México entre el 30 de junio y la mañana del 1 de julio dejaron una precipitación acumulada superior a 15.6 millones de metros cúbicos de agua, lo que motivó el despliegue de personal operativo y maquinaria para atender encharcamientos y mantener el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

El reporte del operativo Tlaloque indicó que, con corte a las 07:00 horas del 1 de julio, participaron 156 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, además de 52 equipos especializados, integrados por 12 vehículos de bombeo de emergencia, 32 unidades hidroneumáticas y ocho equipos Hércules.

Las precipitaciones más intensas se concentraron en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. La estación López Mateos registró 63.5 milímetros de lluvia y la estación San Juan Aragón alcanzó 60.5 milímetros. También destacaron los registros de Generadora 101, con 44 milímetros, y Peñón, con 41 milímetros.

El informe detalla que en la estación López Mateos cayeron 24.25 milímetros en apenas 30 minutos y 30.25 milímetros en una hora, mientras que en San Juan Aragón se acumularon 23 milímetros en media hora y 36.5 milímetros en un periodo de 60 minutos, reflejando la intensidad de la tormenta registrada en distintos puntos de la capital.

Segiagua indicó que las brigadas atendieron la totalidad de los encharcamientos reportados en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Las acciones realizadas han sido el desazolve de coladeras en Sur 2-A y Eje 4 Oriente, en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental, en Iztacalco, así como trabajos con equipo hidroneumático en Río Consulado, a la altura de la estación Consulado del Metro, en Venustiano Carranza, para facilitar el desalojo del agua acumulada.

La dependencia mantuvo brigadas y equipos de guardia en la zona de Paseo de la Reforma para monitorear el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y prevenir nuevas anegaciones durante el desarrollo de las lluvias.

El reporte señala que los niveles de presas, ríos y cauces permanecen estables pese a las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

En el balance climatológico, Segiagua detalló que la precipitación acumulada durante junio alcanzó 241.27 milímetros, cifra que prácticamente duplica el promedio histórico para ese mes, estimado en 126.12 milímetros.

De igual forma, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se acumularon 453.55 milímetros de lluvia en la capital, frente al promedio histórico de 224.68 milímetros para ese periodo.