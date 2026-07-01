MC propone “Ley Merlín” a favor de los animales que generan valor económico

El pato Merlín pasó de vender aguas a ser invitado a programas de TV, incluso acudió a un partido del Mundial y se convirtió en embajador de la CDMX (Graciela López Herrera)

La bancada naranja en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa que busca proteger a los animales que generen alguna utilidad monetaria o comercial, como el famoso pato “Merlín”.

La diputada promovente, Luisa Ledesma Alpízar, detalló que la historia del pato Merlín se convirtió en uno de los fenómenos más comentados en redes sociales durante el Mundial 2026. Pasó de ser un pato que acompañaba a su familia a vender agua, a ser un personaje que conquistó a miles de personas en todo el mundo.

“Los medios nacionales e internacionales hablaron de él. Empresas manifestaron públicamente su interés por invitarlo a campañas publicitarias, programas de televisión y colaboraciones comerciales”, afirmó al comentar que por ello surge su iniciativa.

“Si un ser sintiente ayuda a generar valor económico. ¿ese valor también debe contribuir a garantizar su bienestar? La respuesta de la Ley Merlín es clara: Sí“, declaró al detallar en qué se basa su propuesta.

¿En qué consiste la Ley Merlín?

La iniciativa plantea reformas al Artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México que tienen el fin de que, cuando un ser sintiente participe lícitamente en actividades que generen valor económico, se garantice que parte de los beneficios obtenidos contribuya preferentemente a garantizar su bienestar integral presente y futuro.

Detalló que dichos recursos podrán destinarse a la alimentación, atención médico-veterinaria, medicamentos, cirugías, rehabilitación, enriquecimiento ambiental, vivienda adecuada, cuidados especializados, atención durante la vejez y cualquier otra necesidad indispensable para garantizar una vida digna.

La emecista aclaró que la “Ley Merlín” no pretende convertir a los animales en sujetos patrimoniales, ni tampoco crear cuentas bancarias para sus dueños o limitar su actividad económica.

En ese sentido, reiteró que el objetivo es que cuando un ser sintiente participe lícitamente en actividades que generen recursos económicos, su bienestar se convierta en una prioridad.

Alpízar recordó que hace poco el Congreso capitalino dio un paso histórico al reconocer el interés superior de los seres sintientes, y afirmó que hoy se requiere modificar dicha ley debido a que la inteligencia artificial, las redes sociales, la publicidad, el turismo y el entretenimiento han cambiado profundamente la convivencia de las personas con los animales.

“La Ley Merlín no nace de un caso viral, nace para todas las historias que vendrán; para todos aquellos seres sintientes que en el futuro participen en actividades culturales, recreativas, audiovisuales, digitales o publicitarias, y cuya presencia contribuya a generar valor”, manifestó.

Asimismo, afirmó que si se reconoce que el bienestar de los seres sintientes constituye una consideración patrimonial primordial, entonces también se debe garantizar que las nuevas realidades económicas respeten este principio.

“Si un ser sintiente contribuye a generar valor, lo mínimo que podemos hacer como sociedad es procurar que ese valor también contribuya a garantizar su bienestar”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Bienestar Animal, para su análisis y dictaminación.