Festejos no pueden justificar riesgos, hubo fallas desde la inauguración del Mundial: PAN tras tragedia

Festejos en Paseo de la Reforma dejaron saldo rojo tras triunfo de la Selección Mexicana (Jennifer Garlem)

La presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local, Liz Salgado, lamentó el fallecimiento de cuatro personas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana y rechazó los operativos implementados contra familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda que se manifestaron en zonas aledañas al Estadio.

En una charla con Crónica, la diputada recordó que desde la inauguración del Mundial se exhibieron problemas de logística, movilidad, control de aforos y protección civil, que en ese entonces pusieron en riesgo a quienes acudieron al Fan Fest del Zócalo.

“Ya se habían documentado aglomeraciones, cuellos de botella en calles de acceso, restricciones de movilidad”, lamentó, y aunque desde el PAN ya se había hecho un llamado a las autoridades a revisar y corregir las fallas tras la logística rebasada, el Gobierno no pudo garantizar la integridad de las personas.

Aseguró que es de suma importancia que el Gobierno revise los protocolos de seguridad pues es muy probable que en el siguiente juego de la selección, a realizarse el domingo 5 de julio, acudan a los festejos muchas más personas de las que se han congregado en los días previos.

“Ninguno de estos hechos debió ocurrir. La Ciudad de México merece celebrar con seguridad, pero también merece un gobierno que garantice derechos, que proteja la vida y que coloque siempre a las personas por encima de cualquier narrativa política”.

La panista señaló que ambos acontecimientos, tanto en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, como la manifestación por las personas desaparecidas, obligan a revisar las decisiones tomadas por las autoridades durante una de las concentraciones masivas.

“Los grandes eventos deben demostrar la capacidad institucional del Gobierno para proteger a las personas y garantizar sus derechos, no convertirse en escenarios donde existan cuestionamientos por violaciones a derechos humanos o por fallas en la protección de la vida”, afirmó.

Llama a fortalecer la planeación preventiva

Por ello, hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para esclarecer las circunstancias que derivaron en los fallecimientos de cuatro personas; así como a revisar los protocolos de protección civil aplicados durante las concentraciones masivas y garantizar plenamente el respeto a los derechos de reunión, libre manifestación y protesta pacífica.

“La Ciudad necesita información clara, coordinación efectiva y autoridades que asuman plenamente su responsabilidad, porque el Mundial también representa una prueba para sus instituciones”.

Liz Salgado reiteró que lo ocurrido debe servir para fortalecer la planeación preventiva, la coordinación entre autoridades y los protocolos de atención, a fin de garantizar que futuras celebraciones se desarrollen con seguridad, pleno respeto a los derechos humanos y sin poner en riesgo la integridad de las personas.

Al ser cuestionada sobre la cantidad de espacios para disfrutar de los partidos, instalados por el Gobierno local, señaló que debe de haber recursos para solventar la seguridad, limpieza y protección civil.

Recordó el caso del Festival Deportivo en la alcaldía Miguel Hidalgo, que negó el alcalde Mauricio Tabe, debido a que requería recursos extraordinarios para su realización.

La bancada aprovechó para expresó la solidaridad de su bancada con las familias de las cuatro personas que perdieron la vida durante los festejos, así como con las familias buscadoras que, una vez más, salieron a las calles para exigir verdad y justicia.

Desde que empezó el Mundial han desaparecido 854 personas

Durante la sesión, la diputada Daniela Álvarez, también del PAN, además de llamar a las autoridades a trabajar con mayor responsabilidad en los Fan Fest, “para que este tipo de incidentes que se pueden evitar dejen de ser la nota en la Ciudad de México”, reprobó la represión que se hizo contra las personas que se manifestaban porque tienen a un familiar desaparecido.

“Hacemos un llamado categórico, hacemos un exhorto a la jefa de Gobierno para que deje de ser la represión la vía de diálogo o la vía para estar en contacto con estas personas que lo único que quieren es que sus familiares regresen a su hogar”.

Recordó que en la Ciudad de México todos los días desaparecen más de 11 personas y desde el 2026 hay más de 2 mil personas desaparecidas; desde que empezó el Mundial el 11 de junio hasta el día de hoy hay 854 personas desaparecidas en todo México.

“Eso es lo que estaban ayer manifestándose los familiares de las personas que buscan a su ser querido, porque el Gobierno las ignora, porque no les hace caso, porque no es capaz de atender sus necesidades, porque no es capaz de atender los protocolos de manera adecuada para que estas personas puedan regresar a su hogar”, señaló.

Para finalizar, afirmó que la violencia jamás será el camino y se solidarizó con los familiares de las personas buscadoras.