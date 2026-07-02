Disminuye 52 por ciento el robo a negocio con violencia en Tlalnepantla

Tlalnepantla

El gobierno de Tlalnepantla informó que el delito de robo a negocio con violencia registró una disminución del 52 por ciento durante el periodo de enero a mayo del año en transcurso, en comparación el mismo lapso de 2025.

De acuerdo con la administración municipal, aseguró que este resultado es producto de la coordinación permanente con el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Estatal, como parte de la estrategia “Edomex Seguro”, a fin de fortalecer la prevención del delito y reforzar la vigilancia en la demarcación.

La autoridad municipal destacó que el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia en el municipio, con el objetivo de brindar mayor seguridad a comerciantes y ciudadanos.

Según la información difundida por el gobierno municipal, la cifra está sustentada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Crónica de Hoy 2026