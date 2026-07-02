Localizan a hombre de Tequexquienahuac tras extraviarse en el Monte Tláloc

Rescatan a hombre en el Monte Tláloc

Elementos de la Policía Municipal de Texcoco dieron a conocer su participación en la búsqueda de un vecino de la comunidad de Tequexquinahuac, quien se extravió en el Monte Tláloc tras no regresar a su domicilio.

Ante la ausencia del señor Maurilio, de 56 años, su familia solicitó apoyo a la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad el miércoles a las 11:40 horas, informando que el hombre había subido al monte la tarde del martes para recolectar hongos.

Por consiguiente, la Célula de Búsqueda de Personas Ausentes implementó un operativo en conjunto con una brigada de vecinos. El equipo se dirigió al paraje “Las Peras” para recabar indicios y extender las labores de localización. Alrededor de las 14:25 horas, notificaron que los pobladores habían localizado al señor Maurilio, por lo que solicitaron una ambulancia para valorar su estado.

El encuentro se registró en el acceso al Monte Tláloc, donde paramédicos de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria confirmaron que el paciente presentaba signos vitales estables y solo mostraba una ligera deshidratación.

Tras recibir atención, el señor Maurilio fue trasladado a su domicilio en Tequexquinahuac, donde se reunió con sus familiares.

La Dirección de Seguridad Pública y Movilidad Municipal reiteró su compromiso con la ciudadanía y puso a disposición los números de emergencia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4): 595 954 9996 y 595 955 2074 (ambos disponibles vía WhatsApp), así como la aplicación móvil AlerTex.

La Crónica de Hoy 2026