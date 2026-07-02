Edomex otorga más de 2 mil asesorías jurídicas para la resolución de conflictos agrarios

Asesorías jurídicas para la resolución de conflictos agrarios

La Secretaría del Campo del Estado de México (SeCampo) reveló que, en lo que va de la administración,han realizado 2 mil 700 asesorías jurídicas y también la resolución de 423 casos de trámites ejidales y comunales mediante la participación en 286 ediciones de las “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social”. Aseguraron que estas acciones que apoyan a los propietarios de la tierra a agilizar procesos frente a la Procuraduría Agraria.

La SeCampo detalló que han otorgado a ejidos, comunidades y personas con derechos sobre la tierra, capacitación y gestión gratuita de constancias de vigencia de derechos, con reducción de costos y tiempos de atención en otras instituciones del sector como el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

La titular de la SeCampo, María Eugenia Rojano Valdés, puntualizó que la dependencia estatal tiene entre sus atribuciones coadyuvar en la resolución de conflictos agrarios y brindar acompañamiento jurídico para solucionar los rezagos históricos en la materia. Además, reconoció el trabajo territorial de la Procuraduría Agraria en la entidad al pasar de seis oficinas permanentes a 43 centros de atención.

Por último, el procurador agrario, Víctor Suárez Cabrera, destacó que la transformación de la procuraduría implica dejar atrás el modelo de abandono y privatización para construir una institución de territorio, basada en los principios de honestidad, servicio y cercanía con los núcleos agrarios.

La Crónica de Hoy 2026