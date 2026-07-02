Reconoce Delfina Gómez labor de la Guardia Nacional en su séptimo aniversario

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez reconoció la labor de la Guardia Nacional con motivo de su séptimo aniversario y destacó la participación de esta corporación en las estrategias de seguridad que se implementan en la entidad.

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 125, la mandataria estatal expresó su reconocimiento al personal de la institución y agradeció el apoyo que brinda en las acciones para el combate de los delitos en territorio mexiquense.

En ese marco, señaló que la Guardia Nacional es una institución que ha contribuido al fortalecimiento de las tareas de seguridad en el Estado de México y extendió el reconocimiento al coordinador estatal de la corporación, el General de Brigada de Estado Mayor Horacio Flores Fonseca, así como a los elementos que la integran.

El Gobierno del Estado de México informó que la coordinación entre autoridades federales y estatales continúa como parte de la estrategia para atender la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en la entidad.