Feria del Amaranto CDMX 2026: sede, fechas, horarios y qué conciertos gratis habrá

Feria del Amaranto 2026 en CDMX El amaranto protagonizará el primer fin de semana de este julio 2026 en CDMX con una feria cultural que incluirá teatro, conversatorios y conciertos gratis.

El amaranto es uno de los granos ancestrales más populares en México, protagonista de una variedad de bocadillos que nunca harán falta en una reunión familiar, en el trayecto al trabajo o por simple antojo, por lo que la Ciudad de México llevará a cabo la Feria del Amaranto 2026 este primer fin de semana de julio, con motivo de celebrar el típico alimento.

De acuerdo con el calendario oficial difundido en redes sociales, el evento no consistirá únicamente en expositores especialistas del popular grano, sino que también incluirá conciertos gratuitos, coversatorios y hasta teatro, manteniendo al amaranto como el protagonista central del evento cultural.

Feria del Amaranto 2026 en CDMX: ¿dónde, cuándo y en qué horarios será?

En plena celebración de la Copa del Mundo 2026, que cuenta con el terreno mexicano como uno de sus tres anfitriones de esta edición, la capital del país arrancará el nuevo mes de julio con la Feria del Amaranto, con el propósito de rendir homenaje a las tradiciones agrícolas que han sostenido y todavía sostienen la alimentación de la región.

Para habitantes nativos y nativas de la Ciudad de México, así como visitantes de otros estados del país o personas extranjeras que han asistido a la capital por motivo del Mundial de Futbol, este evento será de entrada gratuita y estará ubicado en nada más y nada menos que una de las arterias principales del corazón capitalino, la Plaza de la República ubicada al frente del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera.

Según fue anunciado a través de redes sociales, la Feria del Amaranto 2026 tendrá su inauguración mañana viernes 3 de julio con hora de inicio programada a las 10:00 horas del día, mientras que la fecha de conclusión será el domingo 5 de julio, día también reservado para el ansiado enfrentamiento México vs Inglaterra en el Estadio CDMX (Estadio Azteca).

Los horarios exactos de cada día que el amaranto protagonizará su paso frente al Monumento a la Revolución, son:

Viernes 3 de julio: 10:00 horas a 18:00 horas.

10:00 horas a 18:00 horas. Sábado 4 de julio: 10:00 horas a 18:00 horas.

10:00 horas a 18:00 horas. Domingo 5 de julio: 10:00 a 15:00 horas.

Por lo tanto, si necesitas un plan económico, ¡considera dar una vuelta al evento! Además de la venta de productos culinarios típicos realizados con este grano, la feria también ofrecerá actividades artísticas de música, actuación e historia agrícola.

Actividades culturales y conciertos gratis en la Feria del Amaranto 2026 de CDMX

El programa cultural y artístico de la Feria del Amaranto en el Monumento a la Revolución incluye diversas actividades gratuitas, arrancando en su día de inauguración con un concierto de Grupo Tribu (música prehispánica) a las 12:00 horas del viernes 3 de julio; durante la tarde de este primer día del evento, también se presentarán:

Los Huastecos: 14:00 horas.

14:00 horas. Mariachi Garibaldi: 15:00 horas.

15:00 horas. Las Meninas de Luis Huitrón: Evento teatral a las 17:00 horas.

🌾✨ El amaranto es historia, identidad, alimento y futuro de nuestra ciudad.



Del 3 al 5 de julio te esperamos en la Feria del Amaranto, en el Monumento a la Revolución, para disfrutar de música, teatro, conversatorios, gastronomía y la participación de grandes artistas como… pic.twitter.com/Ybh2xve4Ls — Alejandra Frausto (@alefrausto) June 27, 2026

En su segundo día, sábado 4 de julio, las actividades incluirán múltiples presentaciones de historia agrícola que explorarán la trayectoria del amaranto en México, así como sus usos e importancia en la alimentación nacional; a su vez, incluirá más conciertos gratuitos, entre los que se encuentran:

Los Reyes de Veracruz: 11:00 horas.

11:00 horas. Paraíso Mexicano: 14:00 horas.

14:00 horas. Mariachi Secretaría de Seguridad Ciudadana: 15:00 horas.

15:00 horas. Eugenia León: 17:00 horas.

Para su clausura, domingo 5 de julio, la Feria del Amaranto 2026 en CDMX ofrecerá al público un foro abierto, cuyo tema se centrará en el futuro del amaranto en la capital, mientras que la actividad musical será responsabilidad de Sabor Latino a las 14:00 horas, cuyo festivo ritmo bailable cerrará la celebración.