Tras intensa granizada, GAM despliega operativo para limpiar Cuautepec

Lluvias en Gustavo A. Madero

La fuerte lluvia acompañada de granizo que cayó en la zona de Cuautepec movilizó a personal de distintas áreas de la alcaldía Gustavo A. Madero, que trabajó durante varias horas para atender las afectaciones provocadas por la tormenta.

El operativo fue encabezado por el alcalde Janecarlo Lozano, quien informó que más de mil trabajadores participaron en las labores de limpieza y atención a la emergencia.

Las brigadas comenzaron a trabajar desde que se registraron las principales afectaciones para retirar grandes cantidades de granizo acumulado en las calles, liberar coladeras tapadas, retirar árboles caídos y desazolvar la red de drenaje.

El objetivo, explicó la alcaldía, fue agilizar el desfogue del agua y reducir el riesgo de nuevas inundaciones, ante el pronóstico de más lluvias durante los próximos días.

Las colonias Acueducto Guadalupe y Jorge Negrete fueron las zonas donde se registraron los mayores problemas por la acumulación de agua y granizo.

Desde los primeros reportes, personal de Protección Civil, Servicios Urbanos, Obras y Seguridad Ciudadana desplegó maquinaria especializada, entre ella plantas de bombeo, camiones vactor, retroexcavadoras y equipo pesado para retirar el hielo y limpiar el sistema de drenaje.

Además de las labores en la vía pública, trabajadores de la alcaldía ingresaron a viviendas donde el agua alcanzó a entrar para ayudar en la limpieza de patios y cisternas.

Alerta

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, desde las 10 de la mañana se emitieron avisos por lluvias intensas, posibles deslaves y descargas eléctricas.

Aunque durante parte del día las condiciones parecían mejorar, fue por la tarde cuando la lluvia se intensificó y provocó afectaciones en distintos puntos de Cuautepec.

Operativo permanente

Janecarlo Lozano aseguró que la alcaldía cuenta con personal, equipo y maquinaria para responder de manera inmediata cuando se presentan este tipo de contingencias.

“En Gustavo A. Madero estamos preparados para responder de inmediato ante cualquier emergencia. Contamos con personal capacitado, equipo y maquinaria para proteger a las familias maderenses y atender cualquier contingencia que se presente”, señaló.

El alcalde indicó que los trabajos continuarán hasta que las vialidades y la infraestructura hidráulica operen con normalidad, con el fin de disminuir riesgos para la población.

También expresó su respaldo a las familias afectadas por la granizada.

“Quiero expresar toda mi solidaridad con las vecinas y vecinos de Cuautepec que resultaron afectados por esta fuerte granizada. No están solos; el gobierno de la alcaldía permanecerá en territorio el tiempo que sea necesario para brindar apoyo y recuperar la normalidad lo antes posible”, concluyó.