Quieren cancelar el ‘quiere volar’: Secretaría de Salud CDMX llama a evitar esta celebración durante festejos por el Mundial

"¡Quiere volar!" La Secretaría de Salud advierte sobre riesgos de esta celebración. (cuartoscuro)

La secretaria de Salud de la Ciudad de México Nadine Gasman, en entrevista con Azucena Uresti, proporcionó algunas recomendaciones para permanecer seguro durante los festejos de este Mundial 2026.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría de Salud para festejar?

Debido a la concentración de personas que hubo en el Ángel de la Independencia durante los festejos del partido entre México y Ecuador, que alcanzaron más de un millón de asistentes, la Secretaría de Salud de la capital ha proporcionado pautas para que las celebraciones no perjudiquen la salud de ningún individuo que acuda a ellas. Sobre todo, después de la muerte de cuatro personas el pasado martes durante los festejos.

Las recomendaciones son las siguientes:

Si eres una persona mayor, con alguna discapacidad, con niñas o niños , escoge un lugar donde no haya una gran concentración de gente. Recordó que hay otros lugares además del Ángel de la Independencia en donde celebrar.

, escoge un lugar donde no haya una gran concentración de gente. Recordó que hay otros lugares además del Ángel de la Independencia en donde celebrar. Ir acompañado.

Si hay situaciones de riesgo, avisar a Protección Civil o servicios médicos.

Moderar la cantidad de alcohol

Comer e hidratarse previo a, durante y después del festejo.

previo a, durante y después del festejo. Pintarte en el brazo tu nombre y un número de contacto por si llegara a presentarse una situación de emergencia.

¿Qué dijo la Secretaría de Salud sobre la celebración “quiere volar”?

Adicionalmente, se advirtió sobre participar en la celebración denominada “¡Quiere volar!“. Esta consiste en que un grupo de personas cargan horizontalmente a un individuo y lo lancen en el aire para luego atraparlo.

Gasman juzga esta práctica como peligrosa, ya que puede resultar en lesiones serias tanto al momento de ser arrojado en el aire como en caso de que no se pueda atrapar a la persona lanzada.