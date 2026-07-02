IECM evaluará desempeño de especialistas que dictaminaron proyectos de Presupuesto Participativo

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la metodología para evaluar el desempeño de las personas especialistas que integraron los Órganos Dictaminadores de las 16 alcaldías durante la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

El organismo electoral informó que la evaluación forma parte de las acciones contempladas en la convocatoria mediante la cual fueron seleccionadas las y los especialistas, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de sus funciones y fortalecer la calidad de los procesos de dictaminación de los proyectos ciudadanos.

Los Órganos Dictaminadores son responsables de analizar las propuestas registradas para la Consulta de Presupuesto Participativo, considerando su viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, además del impacto comunitario y el beneficio público que representan.

En el proceso correspondiente a 2026 y 2027 participaron 80 personas especialistas, distribuidas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Su selección se realizó mediante un procedimiento que incluyó las etapas de registro, revisión documental, entrevistas e insaculación.

Las funciones desempeñadas por las personas especialistas son la dictaminación de proyectos presentados por la ciudadanía, la atención de solicitudes de aclaración, la redictaminación de propuestas y el cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales relacionadas con el desarrollo de la consulta.

La convocatoria también contempló mecanismos para supervisar la asistencia y participación de las personas integrantes de los órganos dictaminadores durante las sesiones de trabajo, así como criterios para justificar inasistencias y, en su caso, realizar sustituciones cuando no se cumplieran las obligaciones establecidas.

El IECM informó que la evaluación del desempeño se realizará durante el mes de julio y estará a cargo de las personas titulares de las Direcciones Distritales cabecera de demarcación, conforme a la metodología aprobada por el Consejo General.

Además, el órgano electoral instruyó a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, así como a las 33 Direcciones Distritales, a implementar las acciones necesarias para garantizar el desarrollo del procedimiento de evaluación.