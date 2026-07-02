Gobierno de Ecatepec repavimentó 7 calles del centro de la localidad

Tras décadas de abandono, el gobierno de Ecatepec repavimentó siete calles del centro del pueblo de Santo Tomás Chiconautla, donde fueron colocadas mil 180 luminarias nuevas, lo que beneficia a unas 7 mil familias de la localidad.

Previamente la alcaldesa Azucena Cisneros inauguró cinco calles de la comunidad Las Parcelas, ubicada igualmente en la zona de Santo Tomás Chiconautla, las cuales fueron construidas de concreto hidráulico con el programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad Mano a Mano, donde el gobierno municipal aporta los materiales y los colonos la mano de obra.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que en la zona de Santo Tomás Chiconautla se están pavimentando 35 calles, entre ellas las siete del primer cuadro del pueblo y las cinco de Las Parcelas.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, dijo que en el centro de Santo Tomás Chiconautla instalaron mil 180 luminarias nuevas, además de poda de árboles, retiro de basura y balizamiento, entre otras acciones.

Cisneros Coss recorrió las calles repavimentadas con asfalto del centro de Santo Tomás Chiconautla: Plaza Hidalgo, Francisco I. Madero, Matamoros Oriente, Matamoros Sur, Matamoros Norte, Progreso y Reforma, que durante años permanecieron en el olvido.

La presidenta municipal informó que en los nueve pueblos de Ecatepec realizan obras y acciones, con las que “por supuesto que hemos venido transformando la vida de la gente”.

Agregó: “Es muy importante venir a confirmar lo que ha sucedido y sucede a lo largo y ancho del municipio, que hoy estamos más unidos que nunca el gobierno y el pueblo de Ecatepec. Estamos trabajando de la mano, se están concretando obras y acciones en todos los rincones, como nunca en la historia de este municipio”.

Recordó que el pasado 01 de julio inauguró 17 calles del fraccionamiento Villas del Sol y este año serán construidas más de 500 calles con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano.

En Las Parcelas, comunidad localizada en la zona de Santo Tomás Chiconautla, Cisneros Coss inauguró las calles Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Cerrada de Las Parcelas, donde caminó junto con vecinos.

Cisneros Coss se comprometió a seguir trabajando a marchas forzadas para abatir el rezago que existe en Ecatepec, lo que logrará junto con los vecinos, que actualmente trabajan de la mano de las autoridades municipales.