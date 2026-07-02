¿Hay clases este viernes 3 de julio? Esto dice la SEP y el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026

Con el ciclo escolar 2025-2026 entrando en su recta final, una de las preguntas que más circula entre madres, padres de familia y estudiantes es si habrá clases el viernes 3 de julio o si ese día se convertirá en otro descanso previo a las vacaciones de verano.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 3 de julio no será un día normal para todos los alumnos de educación básica. Mientras algunos estudiantes sí acudirán a clases, otros tendrán suspensión de actividades debido a una jornada administrativa contemplada por la autoridad educativa.

¿Quiénes no tendrán clases el viernes 3 de julio?

El calendario escolar establece que el viernes 3 de julio está destinado al registro de calificaciones, una actividad que realizan los docentes como parte del cierre del ciclo escolar.

Esto significa que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional no deberán asistir a clases ese día, ya que los maestros estarán concentrados en los procesos de evaluación y captura de calificaciones.

Aunque para muchas familias puede sentirse como un “puente”, en realidad se trata de una suspensión prevista desde que inició el ciclo escolar y forma parte del calendario oficial de la SEP.

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2025-2026?

Después del viernes 3 de julio, los alumnos todavía deberán regresar a las aulas para concluir formalmente el ciclo escolar.

La SEP confirmó que las clases finalizarán el miércoles 15 de julio de 2026, manteniendo sin cambios la fecha originalmente publicada en el calendario escolar, luego de que meses atrás existieran propuestas para adelantar el fin del curso. Finalmente, la dependencia decidió conservar los 185 días efectivos de clase establecidos para el ciclo escolar.

Esto significa que, tras el descanso del viernes 3 de julio y el fin de semana, los estudiantes volverán a clases para completar las últimas actividades académicas antes de iniciar las vacaciones de verano.

Fechas importantes que aún quedan en el calendario de la SEP

Antes de despedir el ciclo escolar, estas son las fechas más relevantes que deben tener presentes estudiantes y familias:

Viernes 3 de julio

Registro de calificaciones, por lo que no hay clases para alumnos de educación básica.

Del 6 al 14 de julio

Continúan las actividades escolares normales en la mayoría de los planteles.

Miércoles 15 de julio

Fin oficial del ciclo escolar 2025-2026 para las escuelas de educación básica incorporadas a la SEP.

¿Habrá más suspensiones antes de las vacaciones?

Con el calendario prácticamente agotado, ya no están previstas nuevas suspensiones generales de clases para estudiantes de educación básica después del viernes 3 de julio.

Salvo que alguna autoridad educativa estatal anuncie ajustes por situaciones extraordinarias, las escuelas continuarán con sus actividades hasta el 15 de julio, fecha en la que oficialmente comenzarán las vacaciones de verano para millones de alumnos en todo el país.