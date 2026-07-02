Huixquilucan realiza jornada de acopio de residuos electrónicos y plásticos

Jornada de Acopio de Residuos Electrónicos y Plásticos en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, informó que llevan a cabo una Jornada de Acopio de Residuos Electrónicos y Plásticos este jueves y viernes, con el propósito de fomentar el manejo adecuado de desechos y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Contreras indicó que la campaña se desarrolla en el Parque Central La Herradura, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, donde la población podrá llevar diversos materiales para su correcta disposición y reciclaje.

Durante esta jornada, las autoridades municipales reciben plásticos como PET, PEAD, PEBD, polipropileno, poliestireno, EPS, papel y cartón, así como aparatos electrónicos y eléctricos, entre ellos CPU, monitores, teclados, laptops, televisores, teléfonos celulares, tabletas, servidores, UPS, grabadoras, autoestéreos, electrodomésticos y hornos de microondas.

La iniciativa es organizada por la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente del municipio, con la finalidad de reducir la contaminación generada por este tipo de residuos y promover una cultura de reciclaje entre la ciudadanía.

Las autoridades municipales invitaron a las y los habitantes a participar en esta jornada y contribuir al aprovechamiento responsable de materiales que, de no ser tratados adecuadamente, pueden representar un riesgo para el medio ambiente.

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