Edomex garantiza el ingreso al bachillerato a más de 86 mil jóvenes

El Gobierno del Estado de México, consolida un modelo educativo que garantiza el acceso, la permanencia y la equidad en la Educación Media Superior. Gracias a esta estrategia, un total de 86 mil 524 aspirantes ingresarán a dicho nivel de estudios, pues ya cuentan con un plantel asignado.

Al respecto, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, señaló que, la alta demanda de ingreso a este nivel educativo, en la convocatoria de asignación en 103 municipios mexiquenses, refleja el interés de las y los jóvenes por continuar su formación académica en las distintas opciones educativas disponibles en el estado.

Para consultar los resultados, las y los aspirantes deberán ingresar en la página oficial https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx y con su folio de registro podrán conocer su plantel asignado y continuar con el proceso de inscripción.

Del total de aspirantes, 38 mil 234 ingresarán a las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México (EPOEM) y 19 mil 864 a los Centros de Bachillerato Tecnológico (CBT), que concentran la mayor demanda.

Del total, 6 mil 194 estudiarán en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), 6 mil 906 en el Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM), 5 mil 062 en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 5 mil 106 en planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).

Por otra parte, 3 mil 800 aspirantes optaron por el Telebachillerato Comunitario (TBC), 877 por la Dirección General de Bachillerato (DGB) y 481 por la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM).