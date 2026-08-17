Alejandro Robles Agradece la Solidaridad del Pueblo Estadounidense con México

El secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior de Morena, Alejandro Robles Gómez, expresó su agradecimiento a las mujeres y hombres estadounidenses que han colocado la bandera de México en sus automóviles como muestra de solidaridad con las familias mexicanas que enfrentan las consecuencias de la política migratoria y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante una Jornada de Bienestar Animal realizada en la Alameda del Sur, Robles Gómez destacó que este gesto representa un mensaje de empatía y respaldo para las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

“Nos ven, nos apoyan y no estamos solos”, afirmó el dirigente morenista, al señalar que una bandera de México ondeando en un automóvil simboliza amistad y solidaridad entre ambos pueblos.

Robles Gómez reconoció particularmente a quienes han decidido manifestar públicamente su cercanía con México y con las familias mexicanas que viven en Estados Unidos.

“Desde el fondo de mi corazón, gracias por ese gesto. Para nosotros significa mucho”, subrayó durante el encuentro con vecinas, vecinos y sus animales de compañía en la alcaldía Coyoacán.

Durante la jornada se realizaron 962 acciones en favor del bienestar animal, entre ellas 84 esterilizaciones, 211 vacunas antirrábicas, 176 vacunas de otro tipo, 322 valoraciones médicas, 143 desparasitaciones y 26 adopciones.

El secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior de Morena destacó que estos resultados reflejan la participación y el compromiso de la comunidad, además de la importancia de acercar servicios que contribuyan a mejorar la salud y calidad de vida de los animales de compañía.

La jornada permitió atender de manera directa a familias de la zona y promover acciones de prevención, cuidado responsable y bienestar animal.