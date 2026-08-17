​Huixquilucan inicia el programa “Canje de Armas 2026” con incentivos económicos y anonimato total

“Canje de Armas 2026”, Huixquilucan

Con el objetivo de prevenir delitos, reducir accidentes fatales en los hogares y promover la cultura de la paz, Huixquilucan, en coordinación con las autoridades federales y estatales habilitó un módulo de atención para la entrega voluntaria de armas de fuego, cartuchos y material explosivo.

​¿Cómo funciona el módulo y cuáles son los requisitos?

​El proceso está diseñado para ser completamente seguro y accesible para los ciudadanos que deseen deshacerse de este tipo de artefactos:

Se maneja bajo un sistema de completo anonimato, no se solicitan datos personales, ni se iniciarán investigaciones ni registros sobre la procedencia de las armas entregadas.

​Posterior a la entrega, personal especializado de la Defensa destruye el armamento al momento y a la vista del ciudadano.

​Además se realiza una compensación económica que se otorga al instante y que se define según un tabulador oficial basado en el tipo, calibre y estado de conservación del arma.

​Ubicación y horarios de atención

​El módulo único estará instalado en la Explanada de la Presidencia Municipal (Nicolás Bravo 9, San Melchor, 52760 Huixquilucan de Degollado) y operará del lunes 17 de agosto al sábado 22 de agosto y del lunes 24 al sábado 29 de agosto.

Al respecto, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras invito a través de sus redes sociales a participar en el programa y describió el objetivo de la misma.

“Esta campaña, como cada año, busca recolectar para su destrucción, y de manera pacífica, armas de fuego, granadas y cartuchos en posesión de los ciudadanos, de una forma totalmente segura, anónima y voluntaria, a cambio de recibir un monto económico” señaló.

​Con esta iniciativa, las instituciones y el gobierno municipal de Huixquilucan, reafirman su compromiso de colaborar de manera coordinada para mantener la tranquilidad y la seguridad de las familias.