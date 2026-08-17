En septiembre inicia la construcción de cuatro CECI en Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco

En septiembre inicia construcción de cuatro CECI en el Edomex

Como parte de las obras del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que iniciará, en septiembre, la construcción de cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con el propósito de fortalecer el cuidado de niñas y niños.

En total, el instituto tiene contemplado la realización de 7 centros, los primeros cuatro CECI se edificarán en Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco, mientras que en octubre comenzará la construcción de los otros tres en Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.

Zoé Robledo Aburto, Director General del IMSS, informó que el nuevo modelo de atención infantil del IMSS busca sustituir al esquema tradicional de guarderías, para ofrecer espacios con un enfoque integral para el desarrollo y bienestar de niñas y niños.

En septiembre inicia la construcción de cuatro CECI en el Edomex

Señaló que estas obras forman parte de los 14 proyectos en materia de salud contemplados en el Plan Integral de la Zona Oriente, estrategia mediante la cual los gobiernos de México y del Estado de México impulsan acciones para ampliar la infraestructura de salud, fortalecer los servicios de atención y mejorar el bienestar de las familias mexiquenses.

El Plan Oriente es una estrategia que contempla 121 programas y acciones para llevar justicia social a 10 millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.