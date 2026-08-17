Tlanepantla despliega operativo de atención y prevención por fuertes lluvias

Tlanepantla despliega operativo ante fuertes lluvias

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla, a través de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos, en coordinación con el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) y demás autoridades, mantiene un despliegue operativo continuo para dar atención de manera inmediata y oportuna a las afectaciones derivadas de las intensas lluvias y granizadas registradas durante los ultimos días.

​Desde el inicio de la contingencia pluvial de este fin de semana, las cuadrillas operativas y el personal de emergencias se trasladaron a los puntos donde se registraron acumulaciones de agua e incrementos en los niveles de drenaje, como la colonia Tequexquináhuac, la avenida Jesús Reyes Heroles, El Olivo y la colonia Tenayuca.

Han realizado labores constantes en estas zonas, tales como desazolve, limpieza de rejillas y retiro de desechos para agilizar el flujo de las aguas pluviales y bajar los niveles en vialidades e inmuebles de manera pronta y segura.

​A través de la pagina web del municipio se dio a conocer que como parte de los protocolos permanentes de monitoreo, las distintas áreas del Gobierno Municipal recorren de forma preventiva las vialidades principales y comunidades clasificadas como prioritarias para reaccionar oportunamente ante cualquier eventualidad.

De igual forma, las unidades de auxilio se mantienen presentes en territorio, para brindar acompañamiento directo a los ciudadanos y agilizar la circulación vehicular en los tramos que presentaron encharcamientos temporales.

​Las autoridades municipales reiteran el llamado a la población a sumarse a las labores de prevención, mantener limpias las calles, evitar tirar basura en la vía pública para impedir el taponamiento de las coladeras y conduciendo con extrema precaución.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso de mantener la vigilancia activa y el trabajo de sus cuadrillas las 24 horas del día para resguardar la tranquilidad de las familias de Tlalnepantla.