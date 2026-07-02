Naucalpan registra reducción en delitos de robo a comercio y de alto impacto

Reducción de delitos en Naucalpan

El gobierno de Naucalpan informó que, como resultado del trabajo coordinado en materia de seguridad, el municipio registró una disminución en la incidencia de delitos durante los primeros meses del año en curso, de acuerdo con cifras comparativas respecto al mismo periodo del año anterior.

Las autoridades municipales enfatizó que el robo a comercio se redujo 25 por ciento entre enero y febrero del presente año, en comparación con los dos primeros meses de 2025, como parte de las acciones puestas en marcha en coordinación con la administración estatal dentro de la estrategia “Edomex Seguro”.

Además, el gobierno municipal señaló que los delitos de alto impacto presentaron una disminución del 20 por ciento durante el mismo periodo, resultado del fortalecimiento de los operativos de vigilancia y las labores coordinadas entre las distintas corporaciones de seguridad.

La administración municipal comunicó que estas acciones tienen el objetivo de reforzar la protección de habitantes, comerciantes y visitantes del municipio mediante una mayor presencia policial y estrategias enfocadas en la prevención y el combate a la delincuencia.

La Crónica de Hoy 2026