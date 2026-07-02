Ley Seca en CDMX durante el México vs Inglaterra: gobierno capitalino podría extenderlo a las 16 alcaldías tras tragedia en los festejos

Ley Seca en CDMX | Gobierno de la CDMX analiza extender medida tras los festejos del Tri. (Andrea Murcia Monsivais)

El Gobierno de la Ciudad de México analiza ampliar la Ley Seca a las 16 alcaldías de la capital durante el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo, luego de que los festejos por la victoria del Tri sobre Ecuador dejaran un saldo de cuatro personas fallecidas en Paseo de la Reforma.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que la medida se encuentra en revisión y que la decisión será dada a conocer en las próximas horas. Aunque reconoció que restringir la venta de bebidas alcohólicas no resolverá por sí sola el problema del consumo excesivo, aseguró que forma parte de las acciones que se están evaluando para disminuir riesgos durante las concentraciones masivas.

Ley Seca solo ha sido aplicada en el centro de la capital en los últimos 2 partidos del Tri

Hasta ahora, la restricción únicamente se había aplicado en el Perímetro A del Centro Histórico, donde se ubica el Fan Fest del Zócalo, además de zonas como la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, Plaza de Santo Domingo y calles como Madero, 5 de Mayo, Tacuba y Donceles. La medida también abarcó las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Sin embargo, ante la magnitud de las celebraciones que se esperan para el encuentro entre México e Inglaterra, las autoridades capitalinas no descartan extender la prohibición de venta de alcohol a toda la ciudad para prevenir nuevos incidentes.

Los operativos para decomisar bebidas alcohólicas en la vía publica no han sido suficientes

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que durante la jornada del triunfo de México sobre Ecuador se retiraron de la vía pública 6 mil 528 latas de cerveza y 151 botellas de alcohol, además de que fueron suspendidos seis establecimientos mercantiles por incumplir las disposiciones vigentes.

En lo que va del Mundial, el gobierno capitalino ha decomisado y destruido cerca de 50 mil latas de cerveza y alrededor de 700 botellas de bebidas alcohólicas como parte del operativo implementado para reducir riesgos durante los partidos de la Selección Mexicana.