Realiza SSC torneo relámpago de retas 4 VS 4 en Glorieta de Insurgentes

Torneo Reta Relámpago en Glorieta de Insurgentes. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo un “Torneo Relámpago de Retas 4 vs 4 de Futbol Femenil”, en la cancha instalada en la Glorieta de los Insurgentes, dadas las actividades organizadas en el marco de la Copa Mundial 2026.

En la jornada participaron equipos integrados por personal femenino de distintas Subsecretarías de la SSC, quienes disputaron encuentros amistosos llenos de garra, disciplina y esfuerzo en cada jugada. Cada escuadra representó a su unidad administrativa con mucho orgullo favoreciendo la convivencia y el trabajo en equipo.

En la competencia participaron equipos representativos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Dirección General de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social, la Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos, “Cóndores”, y de la Policía Bancaria e Industrial, quienes disputaron una serie de encuentros amistosos que promovieron la actividad física, la igualdad de oportunidades, la integración institucional y el trabajo en equipo.

De acuerdo con la SSC, este torneo representó una oportunidad para reconocer el talento, la dedicación y el profesionalismo de las mujeres policías y servidoras públicas.