Realizan poda de árboles de alto riesgo en Ecatepec

Poda de árboles en Ecatepec

El gobierno de Ecatepec informó que, en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llevó a cabo trabajos de poda de árboles considerados de alto riesgo en la colonia Altavilla, como parte de las acciones preventivas para reforzar la seguridad de la población.

La administración municipal resaltó que estas labores tienen como objetivo reducir riesgos derivados de ramas o árboles que pudieran representar un peligro para los habitantes, especialmente durante la temporada de lluvias y fuertes vientos, además de prevenir afectaciones en la infraestructura eléctrica.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, recalcó que las acciones forman parte del trabajo interinstitucional, consolidar las medidas de protección civil y brindar mayor seguridad a la población.

El gobierno local destacó que la coordinación con la CFE garantiza la atención oportuna de este tipo de situaciones, al tiempo que contribuye a preservar el funcionamiento de la red eléctrica y disminuir riesgos para peatones, automovilistas y viviendas cercanas a las zonas intervenidas.

La Crónica de Hoy 2026