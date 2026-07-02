Morena acusa al PAN de usar la tragedia como arma política

Durante los festejos murieron cuatro personas (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechazó enérgicamente la actitud del Partido Acción Nacional tras el fallecimiento de cuatro personas durante los festejos del 30 de junio en Paseo de la Reforma.

“Reiteramos nuestras condolencias más sinceras a sus familias y seres queridos. El dolor que hoy sienten es legítimo, real e irreversible, y merece respeto, no instrumentalización”.

Aseguraron que el PAN usa la tragedia como un arma política, ya que en lugar de esperar los resultados de las investigaciones, anunciadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada, actualmente en curso, optó por presentar una denuncia penal apresurada, cargada de afirmaciones sin sustento.

“Desde el mismo 1 de julio, la Jefa de Gobierno Clara Brugada informó públicamente que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió de inmediato las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer cada uno de los cuatro casos y deslindar responsabilidades. Eso no es ocultamiento. Eso es institucionalidad”.

Recordaron que tres de los fallecimientos están asociados a cuadros de asfixia y uno a una condición médica preexistente, mismas que son investigadas.

“El PAN afirma saber ya lo que ocurrió, cómo ocurrió y quién es responsable. Esa certeza instantánea, antes de que concluya cualquier investigación, no es justicia: es oportunismo”.

El operativo existió y salvó vidas

La bancada lamentó que el PAN afirme que no hubo protocolos de seguridad, cuando el gobierno de la ciudad desplegó más de 35 mil servidores públicos, más de 56 mil elementos de seguridad, 15 ambulancias, 100 paramédicos.

Además hubo Ley Seca en colonias del Centro, cierre preventivo de estaciones del Metro en puntos críticos, monitoreo meteorológico permanente, más de 60 espacios alternativos de celebración para descentralizar los flujos de personas y más de 700 personas recibieron atención médica en una sola noche.

“Ese es el contexto que el PAN omite deliberadamente. La propia jefa de Gobierno lo dijo con claridad: sin ese operativo, la situación hubiera sido mayor. Eso no es una disculpa mediática. Eso es un balance responsable de una noche sin precedentes en la historia urbana de México”.

Recordaron que Clara Brugada anunció el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad, y una estrategia reforzada de descentralización de festejos para el partido ante Inglaterra.

“Un gobierno cercano al pueblo no es el que nunca enfrenta adversidades: es el que las reconoce, rinde cuentas, investiga con honestidad y actúa de inmediato para cuidar mejor a su gente”.

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con la seguridad de todas las personas en los espacios públicos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a quienes asistan a eventos masivos:

Ubicar salidas de emergencia y zonas de menor riesgo; no obstaculizar áreas de circulación o evacuación; acordar con acompañantes un punto de reunión en caso de extravío, preferentemente alejado del sitio de concentración máxima.

Durante el evento, identificar al personal de Protección Civil y Seguridad, atender sus indicaciones en todo momento, y evitar subir a bardas, marquesinas o monumentos. Al finalizar, esperar a que se despejen las salidas antes de moverse y seguir las indicaciones del personal organizador para una salida ordenada.

Ante altas concentraciones, se recomienda mantener al menos un metro cuadrado de espacio personal para evitar riesgos por aplastamiento y sofocación, prestar especial atención a menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas para privilegiar la sana convivencia familiar.