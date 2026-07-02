Reglamento de Tránsito CDMX: La lista de conductas prohibidas que ahora te costarán más caro Conoce cuáles son las razones por las que te pueden multar y a cuánto ascienden las infracciones (Pexels)

Las multas de tránsito suelen ser un tema de mucha relevancia para los conductores, quienes desean evitar pagar las sanciones, las cuales pueden llegar a ser muy altas; por lo que conocer cuáles son las infracciones y a cuánto ascienden es de vital importancia si quieres ahorrar tu dinero.

De manera constante, el Reglamento de Tránsito de la CDMX es actualizado y, en consecuencia, muchos conductores suelen ser sorprendidos cuando reciben una infracción o se enteran de que tienen multas pendientes.

Por lo tanto, para que no te sorprendan, aquí te compartimos cuáles son los nuevos montos de algunas multas de tránsito más comunes en la CDMX.

¿De cuánto son los nuevos montos de las multas de tránsito en la CDMX?

Una de las principales problemáticas en la CDMX son las personas que utilizan dispositivos móviles mientras conducen, lo que llega a ocasionar accidentes de tránsito; es por esta razón que esta acción es una de las más castigadas en el Reglamento de Tránsito.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, quienes utilicen el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento, recibirán una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; es decir, deberás pagar desde $2,346.2 hasta $3,519.3 pesos.

Junto con el pago de la multa, la sanción también contempla tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.

¿Cuáles son las multas de tránsito más caras en la CDMX?

Algunas de las multas con sanciones altas son:

Circular sobre los carriles exclusivos para el transporte público (multa equivalente a 40, 50 o 60 UMAs, es decir, entre $4,690 y $7,038.6).

(multa equivalente a 40, 50 o 60 UMAs, es decir, entre $4,690 y $7,038.6). Circular sin placas o sin un permiso vigente (multa equivalente de 20 a 30 UMAs, es decir, entre $2,346.2 y $3,519.3).

(multa equivalente de 20 a 30 UMAs, es decir, entre $2,346.2 y $3,519.3). No contar con al menos un seguro de responsabilidad civil vigente (multa equivalente de 20 a 40 UMAs, es decir, entre $2,346.2 y $4,690).

(multa equivalente de 20 a 40 UMAs, es decir, entre $2,346.2 y $4,690). Circular con la licencia de conducir vencida o no presentarla (multa equivalente de 10 a 20 UMAs, es decir, entre $1,173.1 y $2,346.2).

¿Cómo saber si tengo multas en la CDMX?

Si no estás seguro de haber sido multado, el Gobierno de la Ciudad de México ha habilitado una plataforma para que puedas consultar si tienes alguna multa; para hacerlo, solo tienes que:

Entrar a la página “Consulta de Adeudos de la CDMX” .

. Ingresar tu placa y completar el captcha.

Siguiendo esos pasos, podrás conocer si tienes alguna multa pendiente por pagar en la CDMX.