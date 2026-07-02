Rescatan a Kenzo, el tigre de bengala en EDOMEX que estuvo suelto desde el 29 de junio

Un tigre de bengala que escapó de un refugio animal ubicado Tepetlaoxtoc de Hidalgo fue rescatado por las autoridades esta mañana.
¿Cómo fue escape de Kenzo, tigre de bengala en Estado de México?
Kenzo es un tigre de bengala de tres años que permanecía en cautiverio en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) llamado Animal Experience Mexico.
El tigre escapó el pasado 27 de junio. Se piensa que aprovechó un instante en el que el personal del santuario trabaja en el mantenimiento para realizar su fuga.
Fue localizado dos días después con la ayuda de drones equipados con cámaras térmicas. Las autoridades advirtieron a residentes cercanos a la zona que nos se acercaran al área.
📄 #NotaInformativa | Fuga de Tigre de Bengala, responsabilidad de instalación privada.— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) July 1, 2026
➡️ https://t.co/BVrqTLMzLP#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/mklAh88m68
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) conformó un equipo de búsqueda con Protección Civil, integrantes del ayuntamiento y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El ejemplar fue capturado en la mañana de este jueves 2 de julio alrededor de las 8:00 horas, según confirmó la alcaldesa de Tepetlaoxtoc Diana Lizbeth Morales. A través de sedación controlada, se inmovilizó a la criatura de manera segura para su traslado.
El animal presentaba una lesión que no compromete sus funciones vitales o movilidad. Recibirá atención médica continua en Reino Animal, ubicado en Teotihuacán, y luego será trasladado al Parque Ecológico Zacango en Calimaya.