ASF concluye auditoría a participaciones federales del Edomex sin observaciones pendientes

La Auditoría Superior de la Federación informó que la revisión a la distribución de participaciones federales de la Cuenta Pública 2025 no dejó irregularidades pendientes

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Gobierno del Estado de México realizó de manera adecuada la distribución y el pago de las participaciones federales destinadas a los municipios durante el ejercicio fiscal 2025, de acuerdo con los resultados de la auditoría de cumplimiento 1178 correspondiente a la Cuenta Pública de ese año.

Según el informe de la ASF, la revisión abarcó el 100 por ciento de los recursos federales transferidos al gobierno estatal para su posterior distribución entre los 125 municipios mexiquenses, equivalentes a 40 mil 975 millones 736 mil 837 pesos.

Como resultado de la fiscalización, el órgano auditor emitió 15 resultados. En 12 de ellos no se detectaron irregularidades, mientras que las tres observaciones restantes fueron solventadas por el Gobierno del Estado de México antes de que concluyera el procedimiento de auditoría, por lo que no quedaron observaciones pendientes.

El informe señala que la auditoría evaluó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios, así como las deducciones realizadas y la entrega de los recursos correspondientes a terceros, procedimientos que, de acuerdo con la ASF, se efectuaron conforme a la normativa aplicable.

Además, la revisión incluyó la verificación de las publicaciones del calendario de entrega de recursos y de los informes trimestrales sobre los montos de participaciones federales transferidas a los municipios. En estos apartados, la Auditoría Superior de la Federación indicó que no encontró anomalías.

La revisión practicada al Estado de México correspondió a una auditoría de cumplimiento, cuyo objetivo es verificar que la administración de los recursos públicos se realice conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes.

Los resultados completos de la auditoría fueron publicados por la Auditoría Superior de la Federación como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 y pueden consultarse en el informe oficial emitido por ese órgano de fiscalización.

Cabe mencionar que con estos resultados concluyó la revisión de los recursos federales destinados a la distribución de participaciones entre los municipios mexiquenses correspondientes al ejercicio fiscal 2025.