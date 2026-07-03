Pueblos y Barrios Originarios definen 187 proyectos para el Presupuesto Participativo 2026-2027

La definición de proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 para los 87 Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México registra avances, luego de que las comunidades determinaron un total de 187 propuestas que serán consideradas para ambos ejercicios fiscales, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Las Autoridades Tradicionales Representativas aprobaron 93 proyectos para el ejercicio fiscal 2026 y 94 para 2027. Del total, 149 corresponden a Pueblos Originarios y 38 a Barrios Originarios.

La información fue presentada por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM, que reportó la conclusión de las etapas de información, diagnóstico y deliberación establecidas en la convocatoria para las comunidades incluidas en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente.

Como parte del proceso, entre el 16 de enero y el 15 de febrero de este año se realizaron 87 pláticas informativas, una en cada Pueblo y Barrio Originario, con la participación de las 20 Direcciones Distritales que atienden estas comunidades.

Posteriormente, entre el 1 de febrero y el 19 de abril se efectuaron 87 actos de diagnóstico y deliberación, de los cuales 69 correspondieron a Pueblos Originarios y 18 a Barrios Originarios, con lo que se alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento en esa etapa.

En estas reuniones, las comunidades identificaron las principales necesidades y prioridades que servirían de base para definir los proyectos de inversión con recursos del Presupuesto Participativo.

En cuanto a la fase de determinación y decisión, el IECM informó que se han celebrado 86 de los 87 eventos programados, lo que representa un avance de 98.85 por ciento. De estos, 68 se realizaron en Pueblos Originarios y 18 en Barrios Originarios.

El único proceso pendiente corresponde al Pueblo Originario de San Mateo Tlaltenango, luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dejó sin efectos las asambleas celebradas los días 11 y 19 de abril de 2026, por lo que deberá realizarse nuevamente el acto de determinación y decisión.

El Instituto Electoral señaló que actualmente continúa la etapa de dictaminación de las propuestas por parte de las alcaldías y de los órganos dictaminadores correspondientes, procedimiento mediante el cual se evaluará la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de los proyectos definidos por las comunidades.

El organismo agregó que dará seguimiento al desarrollo del proceso con el objetivo de contribuir a que los Pueblos y Barrios Originarios ejerzan su derecho a decidir sobre la aplicación de los recursos públicos destinados al mejoramiento de sus comunidades y al fortalecimiento de su organización comunitaria.