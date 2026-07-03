¿Habrá más pantallas para el México vs Inglaterra? Estos son los puntos confirmados para ver el partido en CDMX

Paseo de la Reforma Colocarán más pantallas en la vialidad para evitar aglomeración en Ángel de la Independencia (EFE)

Nuevas pantallas están siendo instaladas en el corredor de Paseo de la Reforma para evitar aglomeraciones peligrosas el día del partido entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio. Conoce dónde disfrutar del partido de manera segura.

¿Qué pasó en el Ángel de la Independencia?

El martes pasado, durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador en la fase de dieciseisavos de la Copa del Mundo, aficionados de la selección se dieron cita en el Ángel de la Independencia como se estuvo haciendo en otros partidos. Sin embargo, en esa ocasión, la asistencia alcanzó una cifra récord, con casi un millón y medio de personas reunidas en el monumento. Esto ocasionó que tres personas murieran asfixiadas y otra falleciera por no ser tratada a tiempo por intoxicación.

Hace unos días, la jefa de gobierno Clara Brugada rechazó la idea de colocar vallas de contención en la vialidad, arguyendo que esto sólo provocaría actos de violencia por parte de aficionados que quieran acceder a la zona. En vez de esto, la estrategia para evitar más tragedias parece ser esparcir la conglomeración de personas a lo largo de Paseo de la Reforma.

Para este efecto, se han instalado más pantallas a lo largo de la vialidad.

¿Dónde estarán las pantallas de Paseo de la Reforma?

La pantallas se concentran en los siguientes puntos de Paseo de la Reforma:

Estela de Luz.

Fuente de la Diana Cazadora.

Ángel de la Independencia.

Glorieta del Ahuehuete.

Monumento a Cuauhtémoc (interesección con Insurgentes).

Glorieta de las mujeres que luchan.

Torre Caballito.

En los tramos entre cada uno de esos puntos también habrá pantallas para ver el partido. Adicionalmente, se cuenta con monitores alrededor del Fan Fest ubicado en el Centro Histórico y en la Alameda Central.

En total, se tendrán con 30 pantallas en el área para ver el juego. Esto sin contar con otros puntos donde los fanáticos pueden reunirse, como el Palacio de los Deportes, Campo Marte o los Fan Zones instalados en las distintas alcaldías.

Además de encontrar un punto donde puedas tener un metro cuadrado entre persona y persona, las autoridades piden acatarse a las recomendaciones que la Secretaría de Salud emitió, como lo es no participar en la celebración de “Quiere volar” y moderar el consumo de alcohol.

Los automovilistas que transiten por la vialidad en los días previos al partidos deben tomar en cuenta que las pantallas están instaladas en el pabellón de en medio y abarcan buena parte del carril de alta velocidad, por lo que sólo hay dos de tres carriles habilitados en el tramo que abarcan las instalaciones.