¿Y si sí?... Prevén asistencia de más de 1.4 millones de personas en Reforma; así será el operativo

Gobierno prevé que para el partido México vs Inglaterra lleguen más de 1.4 millones de personas al Ángel

La Ciudad de México hizo historia al registrar una concentración de más de 1.4 millones de personas durante los festejos por la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma, considerada una de las movilizaciones más grandes en la historia del país.

Lamentablemente durante la celebración cuatro personas perdieron la vida. Es por ello que se trabaja en la prevención de tragedias y en una estrategia se adapta a la magnitud de la gente, ya que “es de esperarse que la cifra se supere la cifra en el siguiente partido”, comentó el presidente de la Comisión Especial del Mundial, Ángel Tamariz.

“No es malo celebrar, eso nos caracteriza como mexicanos, pero hay que hacerlo con responsabilidad”, dijo tras lamentar la tragedia y enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

De acuerdo con datos oficiales, en cada triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial hay más aficionados que acuden a celebrar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en el primer partido acudieron cerca de 120 mil personas, en el segundo 400 mil; en el tercero fueron 800 mil y durante el cuarto encuentro acudieron 1.4 millones a la zona.

El legislador morenista detalló que la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México se ha ido ajustando conforme han aumentado las concentraciones en eventos previosprincipalmente a través de la ampliación de espacios públicos con pantallas y sonido, con el objetivo de dispersar a la población y evitar aglomeraciones en puntos específicos.

Explicó que el operativo contempla el fortalecimiento de protocolos de Protección Civil, Salud y Seguridad mediante la instalación de puntos de atención médica, módulos de emergencia y apoyo ciudadano, con la participación de las distintas dependencias.

Para el próximo evento se ampliarán los puntos de apoyo en la zona de mayor concentración de personas, que abarca Paseo de la Reforma desde la Puerta de los Leones, La Diana, el Ángel de la Independencia, todas las Glorietas, “incluso pasando Insurgentes hasta el Caballito, todo Avenida Juárez hasta Eje Central”, afirmó.

Se prevé la instalación de más pantallas, escenarios, módulos de atención ciudadana, sanitarios; además de infraestructura para el control de flujos peatonales, “con el fin de evitar aglomeraciones”, reiteró.

El también vicepresidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso de la Ciudad de México recordó que la Secretaría de Protección Civil hace varias recomendaciones para eventos masivos.

“Hay que acordar puntos de reunión, evitar aglomeraciones,mantener espacio entre personas, ubicar puntos de atención y no llevar bultos, no portar objetos punzocortantes y evitar el consumo de alcohol”, enlistó.

Prevén que se supere asistencia al Ángel de la Independencia

Sobre la posibilidad de que se supere la asistencia registrada previamente en el Ángel de la Independencia, de 1.4 millones de personas, el legislador consideró probable un incremento en la afluencia, por lo que insistió en la necesidad de no hacer caso omiso a las recomendaciones de las autoridades.

Recordó que hay 18 festivales futboleros, instalados en las 16 alcaldías de la capital, donde las y los ciudadanos pueden disfrutar de los partidos, “son espacios gratuitos con pantallas gigantes y muy buen ambiente que tienen el objetivo de distribuir a los asistentes en distintos puntos de la ciudad”.

El legislador también recomendó a la ciudadanía a evitar el traslado hacia el Ángel de la Independencia, “lo mejor es que donde se vea el partido, ahí mismo se celebre”, afirmó.

Hay que celebrar con responsabilidad

Tamariz aprovechó para hacer un llamado a las y los capitalinos a celebrar con alegría y a disfrutar, pero con mucha responsabilidad.

“Responsabilidad de cuidarse unos a los otros, responsabilidad de seguir las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil, responsabilidad de cuidar a los familiares con los que vayan y la responsabilidad de consumir alcohol con moderación para que eso no aumente las posibilidades de algún accidente”.

El morenista reconoció que toda tragedia se puede evitar y aseguró que si existió un operativo, que fue masivo y salvó vidas.

“Pero siempre hay formas de fortalecer la prevención. Cualquier accidente siempre se puede prevenir, es decir, un accidente en la calle, un tropiezo, un accidente automovilístico, todo es evitable, pero no siempre sucede en este tipo de cosas”, afirmó al señalar que la oposición se aprovecha de la tragedia para fines políticos.

Recordó que la jefa de Gobierno aseguró que, sin ese operativo, la situación hubiera sido mayor. “Eso no es una disculpa mediática. Eso es un balance responsable de una noche sin precedentes en la historia urbana de México”.

“Por eso mismo, los legisladores de Morena rechazamos enérgicamente la actitud del Partido Acción Nacional, que en lugar de esperar los resultados de las investigaciones ya anunciadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada y actualmente en curso, optó por presentar una denuncia penal apresurada, cargada de afirmaciones sin sustento y motivada, a todas luces, por el cálculo político”.

Operativo implementado el día de la tragedia

El gobierno de la ciudad desplegó más de 35 mil servidores públicos, más de 56 mil elementos de seguridad, 15 ambulancias, 100 paramédicos, hubo Ley Seca, cierre preventivo de estaciones del Metro en puntos críticos.

Se instalaron más de 60 espacios alternativos de celebración para descentralizar los flujos de personas, y se dio atención médica a más de 700 personas en una sola noche.

Como resultado de los operativos se retiraron 6 mil 528 latas de cerveza, 151 botellas de alcohol y se suspendieron seis establecimientos violar las reglas de la jornada. La Comisión de Búsqueda y Locatel lograron localizar a seis personas reportadas como extraviadas.