Y tras la tragedia... limitan acceso al Ángel de la Independencia a 25 mil personas: redirigirán a aficionados a otros puntos de Reforma

Locura en el Ángel CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Mexicana arriban al Ángel de la Independencia para ver el partido México vs Ecuador de los 16vos de Final de la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció un operativo especial para controlar el acceso al Ángel de la Independencia durante los festejos por la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, luego de que cuatro personas murieron en la zona tras a victoria tricolor sobre Ecuador.

Como parte del dispositivo de seguridad, la dependencia informó que el aforo máximo en el Ángel será de 25 mil personas durante la transmisión del partido.

Una vez alcanzada esa capacidad, los aficionados serán dirigidos hacia otros puntos del Paseo de la Reforma para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los asistentes.

La medida busca mantener el orden y reducir riesgos durante las posibles celebraciones, por lo que elementos de seguridad y personal operativo controlarán el acceso al monumento y orientarán a las personas conforme avance la concentración de aficionados.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuáles serán los puntos alternativos de Paseo de la Reforma habilitados para recibir a los asistentes.

La SSC recomendó a quienes planeen acudir a los festejos mantenerse atentos a los canales oficiales, seguir las indicaciones del personal de seguridad y considerar que el acceso al Ángel de la Independencia será restringido una vez que se alcance el límite de personas permitido.

México avanzó a octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA con cuatro juegos ganados y cero goles en contra.

¿A qué hora jugará México contra Inglaterra?

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra fue reprogramado y ahora se disputará a las 12:00 horas del domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, luego de que el horario fuera adelantado por el pronóstico de tormentas eléctricas durante la tarde.

Según la aplicación Apple Weather, para la hora del encuentro se esperan alrededor de 20 grados Celsius, cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvia, condiciones que no representan una ventaja climática para ninguno de los equipos; sin embargo, la altitud de más de 2 mil 200 metros de la Ciudad de México sí podría beneficiar al Tri, al estar más acostumbrado a competir con menor disponibilidad de oxígeno que una selección como Inglaterra.

La prensa británica reportó este viernes 3 de julio que a los jugadores ingleses se les permitirá consumir Viagra para mitigar los efectos de la altura.