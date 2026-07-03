Tlalpan instala estación de reciclaje para fortalecer el acopio de plásticos

La alcaldía Tlalpan puso en operación una estación de reciclaje en el Deportivo Vivanco para el acopio de residuos plásticos, con el propósito de facilitar la separación de materiales reciclables e impulsar la participación ciudadana en el manejo responsable de los desechos.

El proyecto fue inaugurado por la alcaldesa Gaby Osorio y se desarrolló en coordinación con la asociación civil Vida Circular y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), como parte de una estrategia para fortalecer la cultura del reciclaje en la demarcación.

La nueva estación recibirá envases de tereftalato de polietileno (PET), utilizados principalmente para botellas de bebidas; polietileno de alta densidad (HDPE), presente en envases de leche, detergentes y productos de limpieza; así como polipropileno (PP), empleado en recipientes para alimentos, tapas y envases de yogurt.

Estos materiales podrán reincorporarse a procesos productivos mediante su adecuada separación.

Gaby Osorio señaló que la instalación del punto de reciclaje forma parte de la estrategia ambiental de la alcaldía, orientada a fortalecer la protección del suelo de conservación, ampliar las acciones de vigilancia ambiental, respaldar a productores del campo y fomentar una mayor participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

La alcaldesa destacó que Tlalpan concentra una parte importante del suelo de conservación de la Ciudad de México, considerado estratégico por su contribución a la recarga de los mantos acuíferos, la producción de oxígeno y la preservación de los recursos naturales de la capital.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar este tipo de espacios y adoptar el reciclaje como una práctica cotidiana, al señalar que la atención de los retos ambientales requiere la colaboración entre autoridades, organizaciones y habitantes.

El director general de Medio Ambiente de Tlalpan, Francisco Hernández, indicó que la estación busca facilitar la correcta disposición de materiales reciclables y fortalecer la cultura ambiental entre la población.

Por su parte, Sandra Gazca, directora ejecutiva de Vida Circular y directora de Sustentabilidad de ALPLA, informó que este es el segundo Punto Limpio instalado en la Ciudad de México bajo este esquema de colaboración, con el objetivo de promover el reciclaje de plásticos y contribuir al desarrollo de la economía circular.

En tanto, Vanessa Bonilla Balderas, subdirectora de Educación para la Sustentabilidad de la Sedema, invitó a la población a reforzar la separación, reutilización y reciclaje de residuos desde los hogares, al considerar que estas acciones permiten aprovechar nuevamente materiales como el plástico y reducir la generación de desechos.

Como parte de las acciones ambientales de la demarcación, la alcaldía anunció que este fin de semana se realizará una nueva jornada del Reciclatrón en la explanada del Centro de Tlalpan, donde la ciudadanía podrá entregar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para su manejo y disposición adecuada.