PAN señala parálisis legislativa en iniciativas de planeación de la CDMX

Ángel de la Independencia (Cuartoscuro) Ángel de la Independencia (Cuartoscuro) (La Crónica de Hoy)

Mientras la Ciudad de México define su futuro con la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) —instrumentos que definirán el desarrollo de la capital durante los próximos 15 y 20 años— el Congreso local tiene congeladas las iniciativas para fortalecer el sistema de planeación.

Durante la presente legislatura se han presentado 19 iniciativas en esta materia, de las cuales sólo dos han sido aprobadas y ambas corresponden a ajustes administrativos sobre la integración y funcionamiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.

“No existe una sola reforma de fondo dictaminada”, lamentó la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza.

La legisladora advirtió que el Poder Legislativo está renunciando a su responsabilidad constitucional al negarse siquiera a discutir reformas que podrían mejorar el PGD y el PGOT.

“No puede construirse el futuro de la Ciudad con un Congreso que le da la espalda a la planeación, que ignora las principales iniciativas en esta materia”, lamentó la diputada panista.

Detalló que entre las iniciativas que permanecen archivadas destacan la expedición de la Ley de Ordenamiento Territorial; reformas para impedir cambios de uso de suelo antes de contar con un Plan General de Desarrollo aprobado y la autonomía jurídica del Instituto de Planeación.

También se encuentra la propuesta de crear el Instituto de Investigación del Agua y reformas para la construcción de vivienda pública mayor a 62 metros cuadrados; la incorporación de un capítulo específico sobre sismicidad en el PGD; así como la Ley de Consulta Previa y diversas modificaciones para fortalecer la participación ciudadana y la protección ambiental.

“Lo grave no es que rechacen las iniciativas; lo grave es que ni siquiera quieren discutirlas; si se llevan a debate y son rechazadas está bien, eso es una muestra de que se atiende el tema de planeación, pero simplemente las congelaron”, criticó.

La diputada denunció además una práctica legislativa que calificó como deliberada: enviar las iniciativas relacionadas con planeación a distintas comisiones para evitar que sean analizadas en la Comisión de Planeación del Desarrollo, órgano especializado del Congreso que ella preside.

“Cuando se evita que las iniciativas lleguen a la comisión especializada, no se fortalece el proceso legislativo; se administra políticamente el silencio”, afirmó.

Olivia Garza recordó que actualmente se construyen los dos instrumentos de planeación más importantes para la Ciudad de México: el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.

Documentos que definen las políticas públicas, el crecimiento urbano, la movilidad, la vivienda, el medio ambiente, la infraestructura y el uso del suelo durante las próximas décadas”.

“Es totalmente incongruente que el Congreso ignore precisamente las iniciativas encaminadas a perfeccionar el marco jurídico que debe dar sustento a estos instrumentos”, concluyó.