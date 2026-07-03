Desmantelan entramado de corrupción con plazas de aviadores del SECTI Edomex

Detenidos Sujetos involucrados en entramado de plazas de aviadores. (FGJEM)

Un juez vinculó a proceso 26 sujetos implicados en un esquema delictivo de simulación desde el año 2021, mediante la asignación de plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI).

Bajo el esquema conocido como “aviadores”, cobraban para sí o para otros la nómina, lo que ocasionó un perjuicio al erario del Estado de México. Está pendiente de resolverse su situación jurídica de un investigado más y 5 promovieron juicio de amparo.

Los pasados 11 y 26 de febrero, así como el cuatro de mayo, el Gobierno del Estado de México, a través del representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), denunció 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes, tras percatarse que los “supuestos servidores públicos” no ejercían función alguna.

En dicho esquema delictivo habrían participado dos Subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como Coordinadores y Delegados Administrativos, Directores de área y Subdirectores, tanto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad de dicho periodo, así como de la Oficialía Mayor (OM) y la SECTI de la actual administración, entre otros. Además, se identificó que varios de los implicados guardan una relación familiar o de estrecha confianza entre sí, por lo que también se detectó que los servidores públicos, al dejar el cargo, continuaban dentro del esquema delictivo y quien lo sustituía en el puesto ocupando esa vacante, era integrado a la red.

A través del análisis del expediente se advirtieron diversas irregularidades recurrentes, como la evidente ausencia de un soporte documental administrativo o profesional, indispensable para causar alta como docente, no obstante, a pesar de esas deficiencias fueron registrados tanto en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) de la SECTI, como en la Plataforma “META 4” para la dispersión de nómina de la OM, infraestructura tecnológica que fue puesta en funcionamiento a finales del año 2017, cuando un sujeto identificado como Óscar “N” fungía como Director General de Personal de la entonces Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado de México e incorporó a los ahora investigados Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N”, entre otros, en las Secretarías de Seguridad y de Finanzas.

Previo a su ingreso como servidores públicos, este grupo de personas ya guardaban una estrecha relación de confianza e incluso algunos de ellos participaron en el desarrollo de “META 4”, por lo que, al integrarse como servidores públicos, paulatinamente fueron designados en áreas estratégicas que propiciaron y facilitaron su entramado criminal tanto al interior de la Secretaría de Finanzas como en otras dependencias.

Durante la investigación se identificó la detención de Juan Alberto “N”, ocurrida el 19 de diciembre de 2021, cuando realizaba retiros en un cajero automático ubicado en el Centro del municipio de Toluca. Al ser detenido llevaba 164 tarjetas de débito expedidas a favor de servidores públicos que en ese momento estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad y tenía en su poder 180 mil pesos en efectivo.

Con la finalidad de justificar la posesión de las tarjetas de débito y el numerario, en sede ministerial, su entonces superior jerárquico Rodolfo Alejandro “N”, señaló que: “Juan Alberto tenía instrucciones y funciones asignadas para brindar apoyo en gestiones bancarias cuando presentaban fallas las tarjetas y por eso las tenía en su poder”, además de que Eduardo “N”, entonces subordinado del investigado, declaró en su entrevista que “él le prestó a Juan Alberto el dinero en efectivo que tenía en su poder al momento de ser detenido y le había firmado un pagaré”. En aquel momento, también comparecieron ante el Agente del Ministerio Público, Yesica “N”, Freddy Raymundo “N” y Felipe “N”, con versiones similares para desvirtuar la acusación.

Al menos desde esa fecha, se han obtenido sistemáticamente recursos del erario mediante el reclutamiento de personas que son dadas de alta en plazas oficiales de la Secretaría de Educación –ahora SECTI–, la Secretaría de Seguridad y posiblemente otras dependencias como la Secretaría de Salud, aprovechando las características propias de las plazas, entre estas su amplio despliegue territorial.

Respecto a los hechos denunciados, a partir del 11 de febrero de 2026 y con información proporcionada por el Gobierno del Estado, se logró identificar la estrecha relación existente entre la SECTI y la OM en los procesos administrativos de alta de docentes y de esta manera establecer que funcionarios de ambas dependencias habrían intercambiado claves personales de acceso al SIGAP, lo que permitió que las altas de docentes fueran fraudulentamente asignadas a planteles educativos inactivos para evitar que fueran “descubiertos”.

Otros individuos con función de “reclutadores”, los cuales privilegiaban la captación de personas de su confianza –principalmente familiares y amigos–, además de mantener estrecha comunicación y coordinación con servidores públicos de la Dirección General de Personal de la OM.

Una vez efectuadas las altas, los “reclutadores” o terceros retenían las tarjetas de nómina, posteriormente, diversas personas retiraban los recursos depositados en esas cuentas, los cuales dispersaban entre los integrantes del esquema delictivo, en tanto que, a los titulares de las tarjetas les entregaba una cantidad mínima como contraprestación por haber proporcionado sus datos personales y permitir su registro en la nómina gubernamental. En algunos casos, por cada 200 mil pesos recibidos por concepto de sueldo, los “falsos docentes” recibieron seis mil, en tanto que los servidores públicos de más alto rango que operaban esta red, tanto de la OM como de la SECTI, se quedaban con la mayor cantidad de dinero e incluso tenían estrategias sobre los montos máximos que podían bancarizar.

El personal operativo con funciones de capturista, tanto de la SECTI como de la OM, relacionados con este esquema delictivo, violentaron el Procedimiento 022 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, dado que, por razón de su cargo tenían la obligación de conocer, observar y cumplir estrictamente las disposiciones de esta normativa.

Entre las inconsistencias identificadas en las altas, no se cumplió con la presentación de la propuesta por parte de la Dirección Escolar ante la Supervisión o la Dirección General de Secundarias de la SECTI, además de que, en la mayoría de los casos no existe Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP) o los expedientes tienen documentación incompleta o no están debidamente integrados, no obstante, el área de captura realizó el alta en el SIGAP y la Dirección General de Remuneraciones de la OM autorizó las altas sin verificar su procedencia, autorización o registro válido en el sistema de nómina, ni la existencia de los planteles educativos de adscripción, en tanto que la Subdirección de Actualización de Base de Datos, indebidamente confirmó los datos y requisitos inexistentes y generó la autorización del pago de nómina correspondiente.

A pesar de que los capturistas ocupaban los puestos de menor rango dentro del esquema delictivo, se identificó que algunos de ellos realizaron más de 70 movimientos de alta irregulares y recibían un pago de cinco mil pesos por cada uno. Además, se identificaron patrones tendientes a ocultar dicha actividad, tales como realizar las altas durante la madrugada y alternar mes a mes las cuentas de los capturistas desde las cuales se hacía el registro.

Los Directores Generales, Directores de Área, Jefes de Departamento y personal operativo que participaban en este esquema, ya sea que tuvieran acceso o no al SIGAP, realizaban funciones específicas, como autorizar las altas y/o licencias, así como tramitar los pagos o la adscripción de los “falsos docentes” para que fueran asignados a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados principalmente en Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.

En el expediente de investigación hay imágenes de mensajes de texto en las que los “reclutadores” indicaron a los “falsos docentes” que “no se dieran de alta en el ISSEMyM” y en febrero de 2026, posterior a la primera denuncia, les informaron que “debido a una auditoría cancelaran sus cuentas de nómina y en caso de ser requeridos por alguna autoridad negaran haber trabajado para el gobierno”. Uno de los mensajes contenidos en el expediente de investigación refiere:

“Amigos y familia, el día de hoy muy temprano recibí una llamada telefónica de nuestro contacto que nos estuvo ayudando, me dice lo siguiente. Están auditando las cuentas que amablemente la gran mayoría ya cancelaron, el tema con los auditores es que quieren rascarle para inculpar a alguien de los mandos dentro de los cuales está nuestro contacto… si reciben una llamada, o mensaje o en un caso muy extremo recibieran una visita en sus domicilios, nosotros nos libramos negando absolutamente todo… no hemos trabajado en el gobierno… nunca recibimos ningún beneficio del gobierno… jamás hemos tenido cuentas para el trabajo en gobierno. No conocemos a nadie en gobierno…”.

Los presuntos intervinientes llevaron a cabo, de manera sistemática, conductas que les permitieron obtener de forma ilícita más de 96 millones de pesos, tan solo en el periodo comprendido de enero de 2025 a febrero de 2026, tras recibir aproximadamente cuatro millones de pesos quincenales más numerario por concepto de prestaciones diversas como aguinaldo, prima vacacional y bonos, cantidades que se podrían actualizar de forma retroactivas hasta el 2021, de acreditarse la continuidad de dichas conductas desde ese entonces.

Además de los recursos obtenidos, todos los investigados se beneficiaron a sí mismos, ya que se asignaron una o más plazas de docentes con salarios aproximados a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían con licencias irregulares, con el fin de poder ocuparlas con efectos jubilatorios o en caso de perder su cargo de confianza, garantizando con ello ventajas laborales y económicas que no les correspondían de conformidad a la normativa aplicable.

De igual forma, el entorno socioeconómico de los investigados no corresponde al de los servidores públicos que viven de su salario, toda vez que realizaban viajes suntuosos a destinos turísticos como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China o Egipto, además de que utilizaban vehículos, prendas y accesorios de alta gama y habitaban inmuebles de alta plusvalía.

De los 33 investigados, seis son ex servidores públicos: Óscar “N” que fungió como Subsecretario de Administración del 16 de abril 2021 al 30 de septiembre de 2023 en la Secretaría de Finanzas, Sergio Andrés “N” que se desempeñó como Subsecretario de Administración y Finanzas del 2019 al 2023 en la Secretaría de Educación, así como Alfredo “N”, Delegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica del 1 de marzo de 2024 al 31 de mayo de 2025 en la SECTI; de igual forma son investigados Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N”, quienes fueron elementos de la Secretaría de Seguridad durante 2021.

También se encuentran nueve servidores públicos de la OM: Juan Alberto “N”, Delegado Administrativo de la Dirección General de Personal desde el 16 de marzo de 2020; Araceli “N”, Directora de Remuneraciones al Personal de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2021 a la fecha; Yunuen “N”, Subdirectora de Actualización de Base de Datos de la Dirección General de Personal del 16 de abril de 2021 a la fecha; Fabiola Lidia “N”, Líder de Proyecto A con funciones de Secretaria Particular de Yunuen “N”; Christopher “N”, Subdirector de Desarrollo Técnico de la Dirección General de Personal del 16 de octubre de 2024 a la fecha; Diego Emmanuel “N”, Jefe de Departamento de Base de Datos de Nómina de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2022 a la fecha.

David “N”, Director de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2024 a la fecha; Daniel “N”, Secretario Particular del Director General de Personal del 1 de mayo de 2021 a la fecha; Jair “N”, Analista Especializado de 2022 a la fecha y persona de confianza de Yunuen “N”.

De igual forma en contra, hay 11 servidores públicos detenidosadscritos a la SECTI: Daniel Arturo “N”, Delegado Administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica del 1 de junio de 2025 a la fecha; Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” “N” así como Alan Israel “N” todos con funciones de capturistas.

Una servidora pública de la Secretaría del Bienestar, identificada como Diana Paola “N”, actualmente Analista B con funciones de Asistente del Coordinador Administrativo de esa dependencia y quien entre 2021 y 2023 ocupó el cargo de Jefa de Proyecto con funciones de Secretaria Particular de Óscar “N”, entonces Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, la Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal en contra de “falsos docentes” identificados con funciones de “reclutadores”, entre estos la detenida Sabina “N”, quien contó con una plaza de docente del 2 de enero de 2025 al 15 de febrero de 2026.

Cinco de los investigados –aún no vinculados a proceso–, identificados como Jaime Noé “N”, Director General de Personal de la Subsecretaría de Administración del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025 en la Secretaría de Finanzas; Eduardo “N”, Subdirector de Control de Pagos de la Dirección General de Personal en la OM; Erick Jonathan “N”, Subdirector de Soporte de Nómina de la Dirección General de Personal de la OM; así como José Ernesto “N”, elemento de la Secretaría de Seguridad en el 2021; Areli “N” Subdirectora de Control de Calidad de Procesos de la OM, presentaron juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión que existe en su contra.

En el esquema delictivo también se encuentra relacionado un individuo identificado como José Daniel “N”, quien se desempeñaba como servidor público adscrito a la SECTI con funciones de Enlace con la Dirección de Remuneraciones al Personal de la OM, persona que fue hallada sin vida al interior de su domicilio el pasado 2 de abril y cuyas circunstancias de su muerte continúan en investigación bajo el protocolo de homicidio.