Galerías Plaza de las Estrellas en CDMX: todo lo que se sabe sobre su posible demolición

¿Desaparecerá Galerías Plaza de las Estrellas? | Crecen las dudas sobre su futuro

Uno de los centros comerciales más emblemáticos de la Ciudad de México podría estar cerca de desaparecer. En los últimos días comenzaron a circular en redes sociales rumores sobre un presunto proyecto de remodelación integral que implicaría la demolición de Galerías Plaza de las Estrellas, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de la administración del centro comercial ni de las autoridades capitalinas, la información ha generado incertidumbre entre visitantes y usuarios debido al futuro del histórico paseo de las celebridades mexicanas, considerado uno de los principales símbolos del recinto.

¿Qué se sabe del proyecto?

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, el desarrollo contempla sustituir el actual inmueble por un nuevo complejo denominado “Paseo de las Estrellas”.

El proyecto incluiría un centro comercial completamente renovado con espacios modernos, tiendas ancla, locales de moda, tecnología, entretenimiento y una amplia oferta gastronómica.

Además, se prevé la construcción de un desarrollo habitacional encabezado por la “Torre Alhena”, un edificio de 29 niveles con 224 departamentos de lujo.

La incertidumbre sobre el Paseo de las Luminarias

Uno de los temas que más preocupa es el destino del Paseo de las Luminarias, una colección que reúne más de mil huellas, firmas y placas de artistas, deportistas y figuras de la cultura de México y Latinoamérica.

Entre las personalidades que han dejado su marca se encuentran Juan Gabriel, José José, María Félix, Mario Moreno “Cantinflas”, Julio César Chávez, Chayanne, Thalía, Alejandro Sanz, Celia Cruz, Antonio Banderas, Ricky Martin y Aczino, entre muchos otros. No se ha informado si las luminarias serían reubicadas, preservadas o integradas al nuevo desarrollo.

Hasta el momento toda la información corresponde a versiones difundidas en redes sociales. Ni la administración de Galerías Plaza de las Estrellas ni las autoridades de la Ciudad de México han confirmado oficialmente la demolición del inmueble, el inicio de obras o el calendario del supuesto proyecto.