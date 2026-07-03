Detienen a 7 por ataque armado en el bar “Alma” en 2025 en MH

Detenidos Implicados en el ataque al bar "Alma". (SSC)

Autoridades detuvieron a siete personas integrantes de un grupo delictivo vinculado al ataque armado ocurrido el cinco de abril de 2025 en contra de los empleados del bar “Alma”, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde cuatro personas resultaron lesionadas.

Estos sujetos fueron arrestados por el delito de asociación delictuosa calificada.

Las detenciones ocurrieron en las alcaldías La Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan, y se trata de Juan Eduardo Quintero García de 32 años, Adrián Romero Cruz de 52 años, Diego Becerril Baltazar de 21 años, David Alcaraz Carranza de 43 años, Wendy Inclán Romero de 37 años, Alexis Alan Sánchez González de 24 años y Víctor Daniel Sánchez González de 21 años.

En el despliegue operativo, los oficiales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Diego Becerril y David Alcaraz, implicados en homicidios, robos a casa habitación, distribución de narcóticos y otros hechos violentos registrados en Miguel Hidalgo, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

En otra acción realizada en un Centro Penitenciario femenil localizado en la alcaldía Iztapalapa, los policías dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en reclusión, en contra de Wendy Inclán, recluida en dos ocasiones en 2026 por delitos contra la salud y cohecho.

Asimismo, en la alcaldía Tlalpan, los oficiales cumplimentaron otra orden de aprehensión en contra de Alexis Alan Sánchez, quien cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, registrados entre 2004 y 2026 por los delitos de encubrimiento por receptación, tentativa de robo calificado agravado y delitos contra la salud.

En otra intervención realizada en la alcaldía La Magdalena Contreras, policías capitalinos SSC, en coordinación con la Policía de Investigación, detuvieron a Victor Daniel Sánchez, quien registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2023 por robo calificado.

En seguimiento a las indagatorias, los oficiales también detuvieron a Adrián Romero Cruz, de 52 años de edad, localizado en un centro comunitario de la alcaldía Tlalpan, donde posiblemente laboraba, identificado como probable coautor material dentro de la organización delictiva investigada.

Finalmente, el personal de la SSC notificó una orden de aprehensión en reclusión, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a Juan Eduardo Quintero, quien fue encarcelado en 2025 por el delito de extorsión agravada.