Evitan autoridades del Edoméx el pago de 15.4 mdp por intentos de extorsión en una semana

En la última semana, autoridades del Estado de México evitaron que presuntas víctimas de extorsión entregaran alrededor de 15.4 millones de pesos a la delincuencia, lo que representa el 92 por ciento del monto que les fue exigido mediante distintos intentos de este delito, informó el Gobierno estatal.

Según el reporte presentado en la sesión número 126 de la Mesa de Paz, el resultado corresponde al periodo comprendido entre el 25 de junio y el 1 de julio, como parte de las acciones de prevención, inteligencia y atención de denuncias implementadas por diversas instituciones de seguridad.

En ese mismo lapso se registraron 802 denuncias, principalmente por extorsión telefónica, fraude telefónico y llamadas maliciosas. También se reportaron casos en los que los delincuentes amenazaron a las víctimas con supuestas investigaciones en su contra o intentaron engañarlas haciéndose pasar por familiares o personas conocidas para obtener dinero.

El Gobierno del Estado de México señaló que la estrategia para combatir este delito se desarrolla en el marco de las Mesas de Paz, donde participan autoridades estatales y federales encargadas de coordinar acciones en materia de seguridad.

La gobernadora Delfina Gómez destacó que a través de sus redes sociales, que los resultados obtenidos fueron posibles gracias a la intervención de la Policía Cibernética y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión mediante la línea anónima 089.

La administración estatal indicó que este servicio opera las 24 horas del día durante todo el año y garantiza la confidencialidad de quienes presentan denuncias, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y de atención a las víctimas.