Reparan fuga de agua en Lomas de Boulevares en Tlalnepantla

Reparación de fuga

El Organismo Público Descentralizado de Tlalnepantla (OPDM) concluyó los trabajos para reparar una fuga de agua registrada en la calle Constitución, ubicada en el fraccionamiento Lomas de Boulevares.

El gobierno municipal expuso que las labores fueron realizadas por cuadrillas especializadas del organismo operador, las cuales llevaron a cabo la intervención para atender la avería y restablecer el funcionamiento de la red hidráulica en la zona.

Las autoridades municipales informaron que, tras finalizar la reparación, el suministro de agua potable comenzará a normalizarse de manera paulatina para las y los habitantes del fraccionamiento, conforme se estabilice la presión en la red.

El gobierno municipal destacó que la atención oportuna a este tipo de incidencias busca reducir las afectaciones a la población y garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el municipio.

La Crónica de Hoy 2026