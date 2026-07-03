Realizan Mesa de Paz y jornada de Atención a las Causas en Naucalpan

Naucalpan

El gobierno de Naucalpan llevó a cabo una Mesa de Paz y una jornada de “Atención a las Causas” en la colonia Nueva San Rafael, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el tejido social y recuperar espacios públicos en beneficio de la comunidad.

El presidente municipal, Isaac Montoya, destacó que estas acciones se alinean con la estrategia impulsada por el gobierno federal para convertir el Mundial Social en una oportunidad de transformación comunitaria, mediante la rehabilitación de espacios destinados a la convivencia y el deporte.

Como parte de los trabajos, las autoridades municipales rehabilitaron una cancha para brindar a niñas, niños y jóvenes un espacio para la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo de actividades comunitarias.

Asimismo, la administración municipal reveló la reconstrucción del acceso principal de la calle Cultura Maya y la edificación de un muro de protección en los márgenes del río, con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la seguridad de las familias que habitan en la zona.

El gobierno municipal señaló que estas obras forman parte de las acciones de mejoramiento urbano que buscan dignificar los espacios públicos, fortalecer la movilidad y generar mejores condiciones para la convivencia de las y los habitantes de Nueva San Rafael.

La Crónica de Hoy 2026