Ecatepec instalará 10 pantallas para ver el México vs Inglaterra; desplegará operativo con más de mil policías

Azucena Cisneros Coss

El municipio de Ecatepec se sumará a las celebraciones por el partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, con la instalación de 10 pantallas en espacios públicos y un operativo de seguridad integrado por más de mil policías municipales.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que la iniciativa forma parte de las acciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México y el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, con el objetivo de que la población disfrute del encuentro en un ambiente familiar, seguro y libre del consumo de bebidas alcohólicas.

Durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la alcaldesa señaló que los 11 municipios mexiquenses que integran el plan regional instalarán pantallas en sus explanadas municipales, además de realizar actividades culturales, recreativas y lúdicas alrededor de la transmisión del encuentro.

En el caso de Ecatepec, las pantallas estarán ubicadas en las plazas y centros cívicos de los nueve pueblos del municipio, así como en la explanada municipal de San Cristóbal y en la glorieta Simón Bolívar, en el fraccionamiento Las Américas.

Cisneros Coss invitó a las familias de la región oriente del Estado de México a acudir a estos espacios públicos para seguir el partido y disfrutar de las actividades programadas bajo condiciones de seguridad.

Para resguardar a los asistentes, el gobierno municipal desplegará un operativo conformado por más de mil elementos de la Policía Municipal, apoyados por más de 200 unidades y personal de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina.

Por su parte, Clara Brugada explicó que la estrategia busca descentralizar las celebraciones para evitar concentraciones masivas en puntos como el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino. Para ello, en la Ciudad de México se habilitarán 56 puntos de transmisión, incluidos 17 festivales futboleros, además de reforzar la presencia policial e implementar ley seca en algunas alcaldías.

A la estrategia también se sumarán municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco, con el propósito de ofrecer espacios seguros para que la afición disfrute del encuentro entre México e Inglaterra.