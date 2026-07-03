Inauguran espacio deportivo en Santa Catarina del Monte, Texcoco

Santa Catarina del Monte

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, inauguró en la comunidad de Santa Catarina del Monte una de las dos canchas de fútbol.

Gutiérrez Martínez agradeció a las autoridades federales por las obras destinadas al municipio, considerado como uno de los 10 prioritarios para el gobierno federal. Entre los beneficios recibidos destacan apoyos para vivienda, un bachillerato, el Hospital General de zona del ISSSTE, una guardería del IMSS, cuatro canchas de fútbol, senderos seguros, obras hídricas y el plan de pavimentación.

El presidente municipal detalló que beneficios como 13 mil becas para educación primaria y el apoyo bimestral a 30 mil adultos mayores para educación primaria y el apoyo bimestral a 30 mil adultos mayores, han sido de parte de la ayuda del gobierno federal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Vega, resaltó que la consolidación de estos proyectos es resultado del trabajo en equipo entre el Gobierno Federal, las instituciones y las comunidades. Las nuevas canchas de Santa Catarina del Monte quedan a disposición de los vecinos de la zona de la montaña, con el llamado a cuidarlas y disfrutarlas en beneficio de todas las familias.

Las canchas de futbol construidas en Santa Catarina del Monte, son un espacio para todas y todos los vecinos de las comunidades de la zona de la montaña, las que deberan usarse de la manera adecuada y cuidarse para uso y disfrute de todas las familias

La Crónica de Hoy 2026