La GAM arma la mejor fiesta mundialista: El Poder del Norte tocará durante el México–Inglaterra

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La fiebre mundialista llegará con música norteña a la alcaldía Gustavo A. Madero, que este domingo 5 de julio recibirá a más de 30 mil personas en la explanada de la demarcación para disfrutar del esperado encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra. El grupo El Poder del Norte, liderado por Martín Buenrostro, ofrecerá un concierto gratuito para amenizar la transmisión del partido en el Estadio GAM, instalado sobre las calles Vicente Villada y 5 de Febrero, en la colonia La Villa.

Miles de aficionados podrán corear éxitos como “A Ella”, “Ni que valieras tanto”, “Qué me engaño” y “Pero me perdonas”, antes y después del quinto compromiso de México en la justa mundialista. El Estadio GAM se ha consolidado como uno de los principales puntos de reunión para disfrutar en familia de los encuentros de la Selección, en un ambiente seguro y festivo.

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El alcalde Janecarlo Lozano invitó a las y los habitantes de la demarcación, así como a vecinos de municipios conurbados, a vivir la experiencia: “Queremos que las familias disfruten del partido de nuestra Selección en un espacio cómodo, seguro y con un gran ambiente. Además de apoyar a México, podrán disfrutar de un espectáculo musical de primer nivel completamente gratuito. Los esperamos para seguir haciendo historia juntos en el Estadio GAM”.

La convocatoria cobra especial relevancia luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunciara la ampliación de pantallas públicas de 16 a 60 para la transmisión del partido México–Inglaterra, debido a la alta expectativa que ha generado el encuentro. El Gobierno capitalino informó que el acceso al evento en el Ángel de la Independencia tendrá cupo limitado y, una vez alcanzado el aforo, los asistentes serán canalizados a otros puntos de Paseo de la Reforma.

Ante este panorama, el Estadio GAM se perfila como una de las mejores alternativas para disfrutar del partido, al combinar la transmisión gratuita con un concierto de música norteña y un espacio diseñado para recibir a miles de aficionados que buscan alentar a la Selección Mexicana rumbo a una nueva victoria.