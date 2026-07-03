Piden reforzar operativos contra reventa ilegal de boletos del Mundial

Boletos para los partidos de México en el Mundial 2026: Precios oficiales para los juegos de fase de grupos (Estadio Banorte)

Desde el Congreso de la Ciudad de México, el grupo parlamentario del PAN propuso que se implementen operativos de vigilancia física y digital para evitar la reventa de boletos del Mundial y detectar a revendedores.

Además pidió llevar a cabo el monitoreo de plataformas de internet, y se apliquen las sanciones previstas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en ese sentido.

La diputada promovente, Olivia Garza, explicó que cada vez que se realiza un evento masivo en México, como este torneo deportivo, aparecen redes de revendedores que ofrecen los boletos a precios excesivos o venden entradas falsas a través de las redes sociales y plataformas digitales.

Que dejan a miles de familias sin su dinero y sin la posibilidad de ingresar a los estadios a ver los partidos de futbol.

“Millones de personas están observando a nuestra ciudad y miles de aficionados llegan con la ilusión de vivir una experiencia única, pero también hay un riesgo que no podemos ignorar: la reventa ilegal de boletos durante los partidos del Mundial de Futbol”, comentó la también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En ese contexto, dio a conocer que su punto de acuerdo está dirigido no sólo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a su Policía Cibernética, sino también a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A esta última institución con la finalidad de que fortalezca las acciones de verificación sobre esa problemática, atienda las denuncias ciudadanas y desarrolle campañas de información para que los aficionados adquieran sus boletos únicamente en los canales oficiales.

Al respecto, comentó que la Profeco ha advertido sobre la existencia de cientos de páginas y perfiles digitales fraudulentos que buscan aprovecharse de la justa mundialista, y que esa práctica afecta el bolsillo de las familias; vulnera los derechos de los consumidores; genera desorden en los alrededores de los estadios, y pone en riesgo la imagen de la Ciudad de México ante el mundo.

Garza de los Santos consideró que este Mundial de Futbol debe ser una fiesta para las familias y los aficionados, y no una oportunidad para los defraudadores.

“Todavía estamos a tiempo de prevenir fraudes, proteger a los consumidores y demostrar que la Ciudad de México puede organizar un evento de esta magnitud con orden, seguridad y legalidad”, concluyó.