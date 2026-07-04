Edomex pone en operación el primer Centro de Atención Múltiple en Hueypoxtla

Centro de Atención Múltiple en Hueypoxtla

El Gobierno del Estado de México puso en operación el primer Centro de Atención Múltiple (CAM) en Hueypoxtla, un espacio que garantizará el derecho de 150 niñas, niños y adolescentes con discapacidad y necesidades específicas de aprendizaje a recibir educación especializada cerca de sus hogares.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, resaltó que este CAM será un lugar para el desarrollo de aprendizajes en un entorno accesible, cercano y diseñado para responder a sus necesidades de la niñez y adolescentes, fortaleciendo su autonomía, participación y desarrollo integral.

Las autoridades estatales precisaron que contemplaron la adecuación de aulas, rehabilitación de instalaciones eléctricas y sanitarias, construcción de rampas, colocación de barandales y barras de apoyo para estudiantes con discapacidad, reacondicionamiento de un salón de cómputo, impermeabilización de edificios, construcción de andadores, además de la entrega de mobiliario escolar y equipo especializado para brindar una atención integral.

Con la entrega del CAM, el titular de la SECTI inició la tercera vuelta de trabajo por los 125 municipios de la entidad, una estrategia mediante la cual la dependencia da continuidad al seguimiento de las necesidades de las comunidades escolares y de los compromisos asumidos en cada región.