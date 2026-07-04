Vinculan a proceso a “La Patrona” y a “El Chayanne” de “Los Madame”; segunda vez detenidos

Detenidos Julián "N", “El Chayanne”, y Maricarmen "N", “La Patrona". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Julián “N”, alias “El Chayanne”, y Maricarmen “N”, alias “La Patrona”, quienes manejan el grupo delictivo “la Madame”, dedicado a la venta de droga en la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac.

Maricarmen “N”, alias “La Patrona” es hija de María de Lourdes Rojas Báez, alias “La Madame”.

A estos sujetos se les señala de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio.

El 27 de junio de 2026, “La Patrona” y ”El Chayanne” fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad (SSC), cuando vendían droga en un vehículo estacionado en la colonia Santa María Aztahuacán, de la alcaldía Iztapalapa. Al revisarlos, los agentes les aseguraron diversas dosis de droga; rápidamente, Julián “N” y Maricarmen “N”, quienes fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Como resultado de labores de inteligencia, Julián “N” y Maricarmen “N” fueron identificados como probables integrantes de “Los Madame”, grupo delictivo relacionado con la venta y distribución de narcóticos con presencia en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó informes policiales, entrevistas y dictámenes periciales como datos de prueba, con los cuales la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Estos sujetos fueron detenidos en 10 de mayo del 2025, en un inmueble ubicado en la calle Plan de Ayala, de la colonia Ejército de Agua Prieta, en la alcaldía Iztapalapa, utilizado para el almacenamiento y embalaje de aparente droga.

Al intervenir el domicilio, fueron arrestados “La Patrona” y “Chayane”, presuntos criminales a los que les aseguraron una bolsa de plástico color negro que contenía 55 bolsitas con marihuana, dos bolsas de plástico con 50 envoltorios con a la cocaína y dos teléfonos celulares.

El inmueble fue sellado y se encontraba bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Bajas de “Los Madame”

El grupo delictivo “La Madame” sufrió bajas importantes el 1 de mayo del 2025, cuando las autoridades detuvieron a cuatro integrantes.

Se trata de José Mendoza Ramos, operador y contador, pareja sentimental de Martha Estela Rojas Báez, hermana de “La Madame”.

Además de Leilany Hernández Rojas, Marijose Mendoza Rojas y Fernanda Michek Mendoza Rojas, sobrinas de “La Madame”.

Las investigaciones arrojaron que su zona de movilidad es en las colonias Santa María Aztahuacán y Reforma Política, por ello se incrementaron los recorridos y patrullajes.

En ese momento, se implementó un despliegue operativo en los domicilios, uno de ellos en la calle Venustiano Carranza, de la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, y el otro en la calle Reforma Aeronáutica, en la colonia Reforma Política.

A los narcomenudistas se les aseguró 389 dosis de cocaína, 54 envoltorios con marihuana, 23 de crystal, un arma de fuego corta y un teléfono celular.